بتوجيهات رئاسية.. تأسيس الشركة العربية السويسرية لتوطين صناعة المصاعد بمصر

أعلن اللواء أركان حرب مهندس مختار عبداللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع تأسيس شركة جديدة باسم «الشركة العربية السويسرية للمصاعد»، بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى، وشركة شندلر جروب السويسرية العالمية.

أحدث التكنولوجيات العالمية

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، في مؤتمر صحفي قبل قليل، أنّ هذه الشركة تُعد كيانًا جديدًا يُضاف للهيئة العربية للتصنيع، مزودًا بأحدث التكنولوجيات العالمية، وفقًا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

المصاعد الكهربائية

ولفت إلى أنّ الشركة الجديدة ستسهم في توريد وتصنيع وتجميع أجزاء المصاعد الكهربائية لتوطين تلك الصناعة المهمة تدريجيًا في مصر، تحت شعار «صُنع في مصر».

وأوضح أنّ الشركة تستهدف تلبية احتياجات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وكل المشروعات العمرانية، وباقي قطاعات الدولة المصرية، فضلًا عن تحقيق رؤية طموح للتصدير مستقبلاً للدول الأفريقية والعربية.

وتوجه رئيس الهيئة بالشكر والتقدير والامتنان لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لدعمها المستمر لكل مجالات العمل المشترك مع الهيئة العربية للتصنيع، وتعزيز التعاون في المجالات الصناعية المختلفة بالاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالعربية للتصنيع، في العديد من المجالات الصناعية والمشروعات التنموية المختلفة.

وتوجه بالشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لتعاونها المستمر مع وحدات وشركات ومصانع الهيئة العربية للتصنيع.

توجيهات رئاسية

وقال إنّ النجاح في هذا التعاون يأتي بفضل المتابعة الدائمة والمستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للجهود التي تبذلها الهيئة العربية للتصنيع في مجالات العمل المختلفة، مضيفًا: «ونعاهد سيادته على بذل مزيد من الجهد للتحديث والتطوير وزيادة معدلات الإنتاج».

وحرص هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، على توجيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه تم التكليف من القيادة السياسية بالعمل على تنفيذ هذا المشروع منذ قرابة عامين، وأنّ تحول الحلم لحقيقة يأتي تنفيذًا للإرادة السياسية بالعمل على توطين التصنيع المحلي في مختلف المجالات التصنيعية، مشددًا على حرصه على استمرار التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة في المشروعات التنموية والصناعية في مصر.