اتفاقية تعاون إطارية لتوريد وتجميع واختبار تشغيل المصاعد في مصر

ابرمت الهيئة العربية للتصنيع ومجموعة طلعت مصطفى وشركة شندلر العالمية شراكة لتنفيذ برنامج لتوطين توريد وتجميع واختبار تشغيل بعضاً من مكونات المصاعد، لعدد من مشروعات التطوير التابعة لوزارة الإسكان.

وشهد الدكتور/ عاصم الجزار وزير الاسكان واللواء مهندس / أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مراسم توقيع الاتفاقية الإطارية - لتوريد وتجميع واختبار تشغيل المصاعد - بين اللواء أ.ح مهندس / مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع والأستاذ / هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة ، والسيد / مايكل دوبلر رئيس إدارة العقود بشركة شندلر العالمية.

وبموجب هذه الاتفاقية ستنفذ مجموعة شندلر برنامجا تدريجيا لتوطين مكونات معينة من المصاعد التي سيتم توريدها وتجميعها وتشغيلها في مصر لخدمة المشروعات التي تطلقها وزارة الإسكان. وستقوم الهيئة العربية للتصنيع ومجموعة طلعت مصطفى بتأسيس منشأة تقوم فيها شندلر بتجميع واختبار تشغيل المصاعد. وبمجرد الانتهاء من تأسيس المنشأة، ستقدم شندلر الخبرة الفنية والإدارة اللازمين وستقوم بتجميع المصاعد وتركيبها أيضا في مختلف المشروعات القومية المستقبلية لوزارة الإسكان.

ومن المتوقع أن تغطي الاتفاقية توريد ما يصل إلى 5 آلاف وحدة سنوياً خلال فترة تصل إلى 10 سنوات، وأن تخلق عدداً كبيراً من فرص العمل بالسوق المحلي إلى جانب منح شهادات اعتماد وإجازة مهنية، الأمر الذي سيعمل على تعزيز مهارات القوى العاملة الفنية المصرية.

وصرح الأستاذ/ هشام طلعت مصطفى، بأن هذه الاتفاقية تأتي في إطار دعم الجهود الوطنية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع تصنيع المنتجات في مصر، مشيرا الى ان رؤية المجموعة في تنفيذ مشروعاتها العقارية والفندقية المتنوعة وفق أرقى معايير الجودة - تتسق مع الهدف من الشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع وشركة شندلر لتوفير حلول على أعلى مستوى لأنظمة المصاعد .

ومن جانبه ، أعرب اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف " عن اعتزازه بالتعاون مع مجموعة "طلعت مصطفى" , وشركة شندلر , لافتا إلي اهتمام الهيئة بجذب الإستثمارات وتعزيز التعاون مع كبري كيانات القطاع الخاص المصري وايضا الشركات العالمية مشيرا الى أنه تم دراسة مشروع تصنيع المصاعد الكهربائية من خلال دراسات علمية هندسية دقيقة، بالإستفادة من الإمكانيات التصنيعية بمصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة ، ودراسة نسب المكون المحلى للوصول الى أعلي نسبة التصنيع المطلوبة خلال مراحل تنفيذ المشروع.

وفي الوقت نفسه ، أعرب السيد/ مايكل دوبلر، رئيس إدارة العقود العالمية لدى شندلر" بأنهم فخورون بدعم مثل هذا المشروع الصناعي المهم من خلال تقديم خبراتهم وخدمات الإدارة وحلول على مستوى عالي من الجودة لأنظمة التنقل الرأسي".