مستندات وخطوات التقديم للصف الأول الثانوي العام 2024 بجميع المحافظات.. اعرفها

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء التقديم للصف الأول الثانوي العام 2024 بجميع المحافظات، بعدما أعلنت مديريات التربية والتعليم الحد الأدنى للقبول في تنسيق الثانوية العامة 2024 في المرحلة الأولى، وفقًا لمتوسط مجاميع الطلاب، إذ من المقرر أن تبدأ أعمال التنسيق إلكترونيًا خلال الساعات القليلة المقبلة، بينما تبدأ أعمال تقديم الملفات بالمدارس نهاية الشهر الجاري.

وفي السطور التالية، تنشر «الوطن» كل ما تريد معرفته عن التقديم للصف الأول الثانوي العام 2024 بجميع المحافظات، متضمنًا الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الثانوي العام، وكذلك لينك التقديم للصف الأول الثانوي العام 2024، وكيفية التقديم خطوة بخطوة في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد التقديم للصف الأول الثانوي العام

وحددت مديريات التربية والتعليم في بيانات لها، موعد التقديم للصف الأول الثانوي العام 2024، إذ من المقرر أن تنطلق بدءًا من الأربعاء المُقبل الموافق 3 يوليو الجاري، ويستمر حتى يوم 18 من نفس الشهر، على أن يبدأ تسليم الملفات والأوراق المطلوبة للتقديم بدءًا من 23 يوليو.

خطوات ورابط التقديم للصف الأول الثانوي العام

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لينك التقديم للصف الأول الثانوي العام 2024 ضمن أعمال تنسيق الثانوية العامة 2024 وكذلك رابط تقديم الثانوي الفني نظام 3 سنوات، والذي يجرى من خلال إتباع الخطوات التالية:

- الدخول على رابط التقديم للصف الأول الثانوي العام من خلال الضغط «هنا».

خطوات التقديم للصف الأول الثانوي 2024

وفيما يخص خطوات التقديم للصف الأول الثانوي 2024 عبر لينك موقع وزارة التربية والتعليم، خطوة بخطوة، فإنه عقب الدهول على موقع الوزارة يتم إتباع الخطوات التالية:

- الضغط على عبارة «تسجيل الدخول بحساب الوزارة».

- إدخال الرقم القومي للطالب أو الطالبة.

- إدخال كود الطالب.

- الضغط على عبارة «تسجيل».

- إدخال البريد الإلكتروني، ورقم الموبايل، وكلمة المرور، وتأكيدها، ثم الضغط على عبارة «تأكيد».

- إدخال المعلومات والتي تتضمن الاسم، والمديرية التابع لها الطالب، والإدارة التعليمية، والدرجة، والمدرسة، ثم الضغط على عبارة «الدخول إلى التنسيق».

- وعقب ذلك يتم قراءة معلومات التنسيق، يليها خريطة التنسيق.

- عقب الضغط على عبارة «تقديم الرغبات وحفظها» يتم اختيار نوع التعليم «الثانوي العام»، ثم تحديد المديرية، والإدارة التعليمة، والمدرسة، ثم الضغط على عبارة «إضافة الرغبات».

- الضغط على عبارة «حفظ الرغبات».

- طباعة استمارة التقديم الإلكترونية.

الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الثانوي العام

وفيما يخص الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الثانوي العام 2024 فإنّها تتضمن المستندات الآتية:

- استمارة التقديم الإلكترونية + 3 صور ضوئية منها.

- استمارة النجاح في الشهادة الإعدادية للعام الحالي + 3 صور منها.

- شهادة ميلاد مميكنة حديثة للطالب + 3 صور منها.

- البطاقة الصحية للطالب أو الطالبة مختومة من إدارة الصحة المدرسية.

- إيصال سداد المصروفات الدراسية من مكتب البريد + 3 صور ضوئية منه.

- 4 صور حديثة للطالب مدون عليها اسمه.

- صورتين من بطاقة الرقم القومي للأب والأم مدون عليها أرقام هواتفهما.

- ملف التقديم من المدرسة التي سيتقدم إليها.

- طابع الدعم التعليمي فئة 10 جنيهات.

- 2 طابع نقابة مهن فئة 5 جنيهات.

- صورة من حكم المحكمة بالولاية التعليمية في حالة انفصال الوالدين.

- صورتين من شهادة وفاة الأب في حالة كان الطفل يتيمًا.

- صورة من فيزا معاش تكافل وكرامة سارية المفعول في حالة استفادة الأسرة منها.

- صورة الرقم القومي للأب أو الأم وإفادة من المدرسة إنّه على رأس العمل، في حالة كان الطالب من أبناء العاملين بالتربية والتعليم.