أهالي الدقهلية للحكومة المرتقبة: نريد تطوير المناطق السياحية والصناعية

ما بين الآمال والطموحات تباينت آراء ومطالب المواطنين في محافظة الدقهلية، بشأن الحكومة المرتقبة، والتي من المتوقع الإعلان عنها خلال ساعات أو أيام من الوقت الحالي، إذ عبر البعض عن رغبتهم في زيادة الاهتمام بالشباب وتطوير الصناعة والسياحة.

تطوير السياحة في الدقهلية

وأكد محمد إبراهيم ابن الدقهلية في تصريحات لـ«الوطن» أن الدقهلية تتمتع بمناطق سياحية كثيرة خاصة المدن الساحلية سواء جمصة أو المنصورة الجديدة، لذا يجب الاهتمام بشكل أكبر بالأخص بمدينة جمصة.

الاهتمام بزيادة الصناعة في الدقهلية

وأوضح مدحت أحمد صاحب الـ55 عامًا أن السر في الصناعة، موضحًا: «طول ما الصناعة ممتدة وكبيرة، هي السر وراء تنمية الدولة، مع استغلال طاقة الشباب ومشروعاتها الصناعية والتجارية باعتبارها المستقبل».

الشباب هم عمود الدولة

«زيادة الاهتمام بالشباب خاصة من قبل وزارة الشباب والرياضة، لأن الاهتمام بفئة الشباب كان واضح في الفترة الأخيرة» بتلك الكلمات عبرت بسمة هاني ابنة الدقهلية لـ«الوطن» عن طلبها من الحكومة المرتقبة أن تواصل العمل في هذا الملف.

وأوضحت أن المرأة والشباب ظهرت ملامح مشاركتهم الإيجابية الفترة الأخيرة: «أتمنى من الحكومة المرتقبة، أن تستغل طاقة المرأة والشباب، وتدفعهم للمشاركة الإيجابية في مختلف المجالات، وتدعم أفكارهم لأنهم هم المستقبل وكل ما يحدث هو لهم في النهاية».

الحد من انقطاع الكهرباء وضبط الأسعار

وتابعت رشا أحمد ابنة الدقهلية صاحبة الـ38 عامًا: «نتمنى تكون في رقابة مستمرة على الأسعار، والحد من جشع التجار اللي زاد عن حده».