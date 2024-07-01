«أحلام مشروعة».. مطالب المواطنين من الحكومة المرتقبة

يحمل المواطنون أحلاما بسيطة ومطالب إنسانية، تهم كل فئات المجتمع، بداية من عامل النظافة البسيط والباعة والمهندسين والأطباء وغيرهم؛ وعند السؤال عن طلباتهم من الحكومة المرتقبة بعد أيام، قدموا بتلقائية احتياجتهم ورصدتها «الوطن» في هذا التقرير.

مطالب فئات المجتمع من الحكومة المرتقبة

بالقرب من إحدى الحاويات تجمع أم أحمد رضا القمامة كجزء من عملها اليومي، وهي سيدة بسيطة لا تتجاوز أحلامها معاشا من الحكومة المرتقبة، تواجه به تغيرات الحياة واحتياجاتها المتكررة، بينما تسعى في الشارع ليل نهار لتصرف على أبنائها، قائلة: «مش عايزة غير معاش كويس والأسعار تقل والدنيا تبقى رايقة، أنا أجرتي 55 جنيه وعندي 5 عيال وبنت معاقة، باجي من 4 وبروح 11، والحمد لله ستر ربنا الدنيا ماشية، نفسي الأسعار تهدى ونفسي في تموين انفصلنا أنا وجوزي وأنا بصرف عليهم وماشية على رجلي بالعافية»، عم سعيد عامل نظافة آخر، رجل في نهاية العقد الخامس، قابلته «الوطن» وقال ببساطة إنه يتمنى من الحكومة المرتقبة أن تجعل لهم معاشًا جيدًا، وتنظيم الأسعار لأنه يعيش حياة بسيطة ولا يوجد له دخل آخر.

خالد علي، صاحب الـ50 عامًا، قال عن متطلباته التي يطمح أن تحققها الحكومة المرتقبة قائلًا «عايزين تكافل وكرامة»، مضيفا: «عايز حالي يتحسن، وأعيش عيشة كويسة»، متمنيًا أن يحصل على تموين مثل باقي الشعب، وأكمل خالد حديثه عن وظيفته وهي بيع الأذكار: «أنا ببيع أذكار، وهو ده اللي بسترزق منه».

أما حمدي أحمد، بائع الذرة، البالغ من العمر 20 عامًا، عبَّر من متطلباته من الحكومة الجديدة، «نفسي في حاجات كتير أوي، عايز وضع البلد يتحسن»، مشيرا إلى أنه يأمل في إيجاد فرصة عمل لأنه لم يتمكن من استكمال دراسته: «طلعت من المدرسة ومكملتش تعليمي ونفسي ألاقي فرصة عمل».

وعبَّرت سعيدة محمد، بائعة النعناع من محافظة المنوفية، عن متطلباتها من الحكومة المرتقبة، مشيرة إلى أنها تأتي يوميا من محافظة المنوفية حتى تحصل على قوت يومها: «باجي من المنوفية علشان أكل عيش وأسترزق، كنت بخدم في البيوت دلوقتي ببيع نعناع، من يوم ما وعيت على الدنيا وأنا شقيانة وما ارتحتش، نفسي يبقى ليا تموين».

خدمات يجب توفيرها

ومن فئات المجتمع الذين لهم مطالب للحكومة المرتقبة، محمود مصطفى، مهندس مدني، الذي قال: «بتمنى أنهم يشوفوا مطالبنا، ويبقى لينا نقاشات وقريبين من الحكومة، ويحصل إقرار تعديلات على قوانين النقابة، ويكون كل المهندسين مسؤولين عن إعداد التقارير والتخطيط وتقدير وإدارة المشاريع والمهام في الدولة».

وأحمد صبحي، مهندس الديكور، صاحب الـ25 عامًا، من مدينة طنطا بمحافظة الغربية، أنه يريد تشكيل حكومة جديدة تساعد على توفير التقنيات الهندسية بأشكالها في كل الأماكن: «حلمي بسهولة نقدم طلبات التصاريح ويتوافق عليها، وتكون كل الخامات الهندسية موجودة في المحافظات، ونعمل مشاريع كبيرة يشارك فيها كل المهندسين بحيث ميكونش في أي مهندس من غير مشروع».

وفي مجال التعليم، قالت داليا الحزاوي خبيرة تربوية وأسرية، لـ«الوطن» إنها تتمنى من الحكومة المرتقبة العمل على حل المشاكل والأزمات التي تؤثر بشكل كبير على المواطن المصري، منها أزمة الأسعار، ويجب اللجوء إلى الطاقة الشمسية لأنها تحل مشاكل لا حصر لها.