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وظائف خالية بسلسلة محلات شهيرة برواتب مجزية وتأمينات.. طريقة التقديم

كتب:

صفية النجار
05:57 م | الإثنين 01 يوليو 2024
وظائف بسلسلة محلات

وظائف بسلسلة محلات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن وظائف خالية، وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر، لإقامة اليوم التوظيفي المفتوح لشركة جملة ماركت.

تفاصيل اليوم التوظيفي

وخلال التقرير التالي تستعرض «الوطن» تفاصيل اليوم التوظيفي، والتخصصات المطلوبة والشروط وكيفية التقديم على الوظائف، وفقا لما أعلنته وزارة الشباب والرياضة على صفحتها.

الوظائف المطلوبة

تطلب الشركة شباب للتعيين في المجالات الآتية:

1- مبيعات داخل الماركت.

2- شيفات.

3- أمن.

4- عمال صيانة.

5- عمال مخازن.

6- عمال نظافة.

شروط الوظيفة 

يشترط للقبول في الوظائف توافر الآتي: 

- مؤهل عالي أو متوسط أو بدون مؤهل.

- تقديم موقف واضح الخدمة العسكرية.

- لديه خبرة في مجال المخازن والسوبر ماركت.

الحقوق والمميزات الوظيفية

يحصل المقبولين في الوظائف على المميزات التالية: 

- رواتب مجزية

- تامين اجتماعي وطبي.

كيفية التقديم على الوظائف 

للتقديم على الوظائف يرجى ملء الاستمارة التالية:

https://forms.office.com/r/55v6Nw1LhK

الذهاب مباشرة على العنوان التالي في المعاد المحدد، حيث يقام اليوم التوظيفي المفتوح لشركة جملة بمحافظة الدقهلية في استاد المنصورة الرياضي، يوم الأربعاء 3 يوليو 2024، في تمام الساعة 10 صباحا ويستمر حتى الثالثة عصرا.

وللمزيد من الوظائف يرجى زيارة موقع توظيف مصر: https://tawzeefmasr.com/

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بقلم صفية النجار