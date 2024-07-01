سبب وفاة لاعب صيني عمره 17 عاما وسط الملعب.. سقط فجأة

تكررت الحوادث المأساوية يومًا بعد يوم للاعبين، إذ يخطفهم الموت فجأة على أرض الملعب، فتتحول المباراة إلى لحظات صعبة تمر على الفريقين ومشجعيهما بوفاة أحد أبطالهم على مرأى ومسمع من الجميع، آخر هذه الحوادث كانت وفاة لاعب صيني يدعى تشانج تشي جيه، الذي توفي فجأة بعد سقوطه على أرض الملعب، خلال بطولة آسيوية في مقاطعة يوغياكارتا بإندونيسيا.

سبب وفاة اللاعب الصيني تشانج تشي جيه

وبحسب اتحاد كرة الريشة الإندونيسي، فإنّ اللاعب صاحب الـ17 عامًا، كان في مواجهة اللاعب الياباني كازوما كاوانو في بطولة آسيا لكرة الريشة للناشئين، عندما ترنح قبل أن يسقط فجأة مغشيًا عليه مصابًا بنوبات وسط الملعب.

وكشف مسؤولو كرة الريشة أنّ اللاعب جرى نقله بسيارة إسعاف إلى أقرب مستشفى، بعد أن فشلت الفرق الطبية في معالجته داخل الملعب، ثم نُقل إلى مستشفى ساردجيتو العام.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الإندونيسي لكرة الريشة، بروتو هابي، في تصريحات صحفية: «نتائح فحص اللاعب كانت متطابقة في كلا المستشفيين، وهي أنّ اللاعب تعرض لسكتة قلبية مفاجئة».

وأظهر مقطع فيديو لحظة وفاة اللاعب الصيني فجأة داخل الملعب، قبل نقله إلى المستشفى، إذ ظهر «تشانغ تشي» في الدقائق الأولى من الفيديو يتبادل الكرة مع المنافس الياباني، وكانت النتيجة 11-11، قبل أن يسقط فجأة وهو لا يزال مُمسكًا بالمضرب، وفي غضون ثوانِ اجتمع الفريق الطبي لمتابعة حالته الصحية.

معلومات عن اللاعب الصيني

- تشانج تشي جيه من مواليد 30 يناير 2007.

- انضم الشاب إلى المنتخب الصيني للناشئين في 2023.

- حقق اللاعب الصيني العديد من الألقاب، لما في ذلك بطولة فردي الرجال، وبطولة الزوجي لتنس الريشية في الصين عامي 2023 و2024.

- أحب صاحب الـ17 عامًا كرة الريشة، وكان رياضيًا متميزًا في فريق كرة الريشة الوطني للشباب.