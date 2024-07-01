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«الجمارك» تدعو المستوردين لتحري الدقة عند إدراج «البند» لسيارات الركوب

كتب:

محمد سيف
09:31 م | الإثنين 01 يوليو 2024
سيارات - أرشيفية

سيارات - أرشيفية

أهابت مصلحة الجمارك بكافة مستوردي سيارات الركوب، مراعاة تحري الدقة عند إدراج البند الجمركي لسيارات الركوب، بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI».

أوضحت مصلحة الجمارك، في بيان، أن إدراج بند مغاير لسيارات الركوب بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية لن يُسمح بتعديله، ولن يتم السير في إجراءات الإفراج عنها، وسيلتزم مالكها بإعادة شحنها مرة أخرى، وإلا سيتم إحالتها للمهمل لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

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