رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عام الفوضى.. ذكرى التخلص من كابوس الإخوان

كتب:

مكرم شعبان
09:44 م | الإثنين 01 يوليو 2024
إرهاب الإخوان عام الفوضى

إرهاب الإخوان عام الفوضى

فترة عصيبة فى تاريخ مصر، وعام أسود تصدرت فيه الجماعة أعلى رأس السلطة فى مصر، ذكراها بمثابة كابوس وشعور بغيض، تخلص المصريون منه فى ثورة 30 يونيو التى تمر هذه الأيام ذكراها الـ11، حيث خرج ملايين المصريين إلى ميادين الحرية فى مختلف أنحاء مصر، رافضين حكم جماعة إرهابية اعتادت اتباع سياسة العنف والترهيب والمتاجرة بالدين من أجل الوصول إلى مطامعها وأغراضها الدنيئة.

فى تلك الأيام، قال المصريون كلمتهم: «يسقط يسقط حكم المرشد»، واحتشدوا فى الميادين متمسكين بكلمتهم لإسقاط تلك الجماعة الباغية الطاغية التى لم تكن تستمر بأى حال من الأحوال.. ومع الذكرى الـ11 لثورة المصريين فى 30 يونيو، ترصد «الوطن»، عبر سلسلة ملفات، نقاطاً فاصلة فى عام الخراب الإخوانى.

اقرأ المزيد:

النائب أيمن محسب: ثورة 30 يونيو العظيمة صححت مسار الوطن

«الشعب الجمهوري» بالقليوبية يحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو ويكرم أسر الشهداء

برلماني عن «التنسيقية»: ملف تمكين المرأة من أهم مكتسبات ثورة 30 يونيو

إقبال كبير على احتفالية «قصور الثقافة» في ذكرى ثورة 30 يونيو

وكيل «أوقاف كفر الشيخ»: ثورة 30 يونيو حافظت على أرض الوطن وعبرت به نحو التنمية

«الإنتاج الثقافي» يحيي ذكرى ثورة 30 يونيو بالأغاني الوطنية في الأوبرا

وزير الثقافة الأسبق: 40% من الشعب المصري خرج في ثورة 30 يونيو

«التحالف الوطني» بالقليوبية يوزع هدايا على الأطفال احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو

في احتفالية ذكرى ثورة 30 يونيو.. تحالف الأحزاب يؤكد دعمه الكامل للرئيس السيسي
بقلم مكرم شعبان