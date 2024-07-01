طريقة تحويل الطلاب بين المدارس الرسمية والخاصة.. 9 خطوات مختصرة

يستطيع طلاب المدارس تقديم طلبات التحويل بين المدارس الحكومية والخاصة، من خلال المواقع الإلكترونية لمديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات.

كيفية تقديم طلب تحويل بين المدارس الرسمية والخاصة

ووفقًا للموقع الرسمي لمحافظة المنيا، فإن عملية التحويل بين المدارس الرسمية، تطلب جلب طلب تقديم تحويل طالب بين المدارس الرسمية، والذي يتوفر بالمدارس والإدارات التعليمية، مع سحب طلب بيان بالدرجات معتمد من المدرسة المنقول منها الطالب، وأما التحويل من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية فيتطلب التالي:

- طلب تحويل وهو متوفر في المدارس والإدارات التعليمية.

- بيان بالدرجات معتمد من المدرسة المنقول منها الطالب.

- مرحلة التعليم الثانوي.

- نموذج طلب تحويل.

- بيان قيد عن الصفين الثاني والثالث.

من الضروري تقديم ما يفيد وجود ظروف تحول دون استمرار الطالب في التعليم الخاص، كما يجب أن يكون مجموع الطالب في شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي عند التحاقه بالصف الأول بالمدرسة الخاصة يسمح بقبوله بالمدارس الرسمية.

خطوات تقديم طلب تحويل من مدرسة لأخرى

وأما عن خطوات التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024-2025، فهي كالتالي: