وظائف شاغرة من «الشباب والرياضة» برواتب مجزية.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن وظائف شاغرة، بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت» ومؤسسة «كير مصر» من خلال مبادرة توظيف مصر، وذلك في إطار حرصها على توفير فرص عمل مناسبة للشباب.

تفاصيل وظائف شركة MOHM

وخلال التقرير التالي تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف شركة «MOHM»، والتخصصات المطلوبة والشروط وكيفية التقديم على الوظائف، وفقا لما أعلنته وزارة الشباب والرياضة على صفحتها.

التخصصات المطلوبة

تطلب شركة «MOHM» شباب للتعيين في المجالات التالية:

1- أخصائي تسويق.

2- مصمم جرافيك.

3- مهندس إنتاج.

4- مهندس مكتب فني أقدم.

5- مهندس مكتب فني.

6- مهندس مبيعات.

7- مهندس تخطيط.

الشروط المطلوبة للوظائف

يشترط للقبول في الوظائف توافر الآتي:

- شهادة البكالوريوس.

- الحد الأقصى للسن 30 سنة.

- اللغة الإنجليزية جيدة.

- خبرة من 1 إلى 3 سنوات.

المزايا والحقوق الوظيفية

يحصل المقبولين في الوظائف على المميزات التالية:

- راتب مغري.

- ساعات العمل 8 ساعات.

- يومين عطلة.

موقع العمل

يعمل المقبولون في الوظائف بهليوبوليس والخانكة.

كيفية التقديم على الوظائف

يمكن التقديم على الوظائف عن طريق إرسال السيرة الذاتية المحدثة على الإيميل (cv@tawarwghayar.com)، وذكر المسمى الوظيفي في الموضوع، أو التقديم مباشرة على موقع توظيف مصر.