خالد داوود: مشروع التوريث كان هاجسا لدى المعارضة في نظام مبارك

قال القيادي السياسي والكاتب الصحفي خالد داوود، إن حالة الحراك الحقيقية في الشارع المصري، بدأت منذ انتخابات عام 2005 والتجديد للرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

من أين جاءت شعارات «كفاية»؟

وأضاف «داوود» خلال حواره مع برنامج «الشاهد» مع الإعلامي د.محمد الباز المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «من بعدها بدأت مرحلة تم رفع شعارات فيها مثل كفاية ولا للتمديد لا للتوريث».

وأشار إلى أن هذا الجو العام أطلق شرارة ثورة 25 يناير، متابعًا: «هي عملية تراكمية، مشروع التوريث تحديدًا كان هاجسًا رئيسيًا عند المعارضة».

وأكد أن أي شخص يبقى في منصبه لسنوات طويلة لأكثر من ربع قرن، يشيخ وتشيخ أفكاره ومستشاريه، موضحًا أن تلك التخوفات كانت أحد أسباب تشكيل الجبهة الواسعة من خلال حركة كفاية أو 6 أبريل».