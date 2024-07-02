بالأسماء.. التشكيل الجديد للمجلس الخاص بمجلس الدولة

أصدر مجلس الدولة التشكيل الجديد للمجلس الخاص، بمجلس الدولة المصري، وذلك عقب صدور القرار الجمهور رقم 253 لسنة 2024، بتعيين المستشار أحمد عبود رئيسًا لمجلس الدولة، خلفًا للمستشار عادل عزب.

ويضم التشكيل الجديد كلًا من المستشار أحمد عبدالحميد حسن عبود، المستشار فارس سعد حنضل، محمد ماهر أبو العينين حسنين، حسام أحمد نور الدين مصطفي، المستشار السيد إبراهيم السيد الزغبي، المستشار أحمد وجدي عبدالفتاح علي فاضل، المستشار محمد هشام أحمد كمال الكشكي.