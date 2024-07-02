ضبط 25 مخالفة في أول ساعات تطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة بالقليوبية

قاد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة في مدن بنها والخصوص، وأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة، لحملة مكبرة امتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء واللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بشأن الالتزام بالمواعيد الجديدة لغلق المحلات والمولات التجارية خلال الفترة من الأول من يوليو 2024 حتى 26 سبتمبر 2024.

غلق المحلات في شوارع بنها وشبرا

شملت الجولة شارع كورنيش النيل في منطقة الفلل، وشوارع الدهشان، وسعد زغلول، وفريد ندا في مدينة بنها، ثم تمت الجولة على محور الخصوص وشارع 135 في حي شرق شبرا الخيمة، وشوارع 15 مايو وميدان المؤسسة في حي غرب شبرا الخيمة.

أسفرت الحملة عن تحرير 25 محضر مخالفة لمواعيد الغلق المقررة في مدن بنها والخصوص وأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة، بينهم عدم الالتزام بقرار الغلق، وافتراش عدد من الكافيهات في الشارع العام، بالإضافة إلى رفع وإزالة 4 أكشاك مخالفة في شارع 135، وامتداد شارع 15 مايو في أحياء شرق وغرب شبرا الخيمة.

متابعة قرار الغلق الجديد

وشدد محافظ القليوبية على ضرورة المتابعة لقرار الغلق الجديد، وتطبيقه بكل حزم بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، وتكثيف الحملات المفاجئة على كافة الورش والمحال التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد المقررة، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وناشد «الهجان» أصحاب المحال والأنشطة التجارية بضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية، الواردة بالقرار الجديد بما يساهم في ترشيد استهلاك الكهرباء، مشددا على أن من يخالف تنفيذ القرار سيعرض نفسة للمسائلة القانونية.

ويتضمن قرار مواعيد فتح وغلق المحال التجارية، فتح المحال يوميًا في تمام الساعة السابعة صباحًا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق المحال الساعة الحادية عشر مساءً.

كما سيتم فتح المولات التجارية يوميًا اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، وتُغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية؛ لتغلق الساعة الواحدة صباحًا.

ويشمل القرار فتح المطاعم والكافيهات والبازارات يوميًا من الساعة السادسة صباحًا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل مع استمرار خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحاً.

ونوه المحافظ إلى أن مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة السابعة مساءً، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين.

ويستثني من المواعيد الواردة بالقرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات، ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات، مراعاة للخدمات الهامة التي تقدم للمواطنين.