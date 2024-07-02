«لفتة إنسانية».. محلل فلسطيني يشكر مصر على تخصيص 60% من أرباح العلمين لغزة

لفتة طيبة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إذ قررت تخصيص 60% من أرباح مهرجان العلمين في دورته الثانية التي ستنطلق من مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي خلال الأيام المقبلة، لصالح دعم أهالي غزة، وهو القرار الذي أشاد به الفلسطينيون، مؤكدين أنها لفتة إنسانية تأتي من موقف مصر الثابت تجاه أهالي فلسطين، إذ أكد الدكتور أيمن الرقب، المحلل السياسي الفلسطيني وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن هذا ليس بجديد على الشعب المصري.

«الرقب»، قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن موقف مصر الثابت تجاه كل قضايا الشعب الفلسطيني لم ينسه الفلسطينيون، فمصر دعمت الشعب الفلسطيني منذ الساعات الأولى للحرب على غزة سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، وكان المصريون يتحسسون أخبار فلسطين لإعلان التضامن الكامل معها ورفض كل المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

تخصيص 60% من أرباح مهرجان العلمين لأبناء غزة

لم ينس الشعب الفلسطيني دعم مصر وجمع التبرعات لدعم أهالي غزة، بحسب المحلل السياسي الفلسطيني: «الشعب المصري دائما داعم لغزة ومواقفه معروفه وثابتة منذ قديم الأزل، وقرار الشركة المتحدة بتخصيص 60% من أرباح مهرجان العلمين لصالح أبناء غزة لم يأت من فراغ، إنما من إيمان ثابت وراسخ بالقضية الفلسطينية».

المحلل السياسي الفلسطيني، ثمن قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤكدا أنها لفتة مهمة جدا وطيبة، وترفع من معنويات الشعب الفلسطيني، وتؤكد حرص كل قطاعات الشعب المصري لدعم الفلسطيني، والمبادرة تقدر بشكل كبير جدا من الشعب الفلسطيني الذي لا ينسى من يقف معه.

إشادات بقرار المتحدة للخدمات الإعلامية

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد رفعت شعار «العالم علمين» مزينًا بعلمي مصر وفلسطين، ومن أسفله جملة «تم تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح أهلنا في فلسطين» باللغتين العربية والإنجليزية في حفل افتتاح مهرجان العلمين.