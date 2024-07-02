حل أصعب 3 أسئلة في امتحان الإنجليزي للثانوية العامة.. اعرف تريكات المادة

حالة من الرضا انتابت طلاب الثانوية العامة بعد الانتهاء من أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى، بعد أن أجمع الأغلبية على أن امتحان اللغة الإنجليزية جاء في متناول الطالب المتوسط، وهو ما اتفق عليه أيضا المدرسين، في الوقت الذي احتوى الامتحان على بعض الأسئلة التي تقيس مستوى الطالب المتميز، والتي تحتوي على بعض «التريكات».

وبحسب كمال حسن عبده، مدرس أول اللغة الإنجليزية بإحدى المدارس الخاصة، فإن الامتحان جاء سهلا، ولكنه احتوى على بعض الأسئلة التي تقيس مستوى الطالب المتميز عن الطالب الضعيف، والتي يستعرضها «الوطن» في السطور التالية وفقا للمعلم:

سؤال الترجمة:

أكد كمال حسن، أن السؤال الأول في الترجمة، والذي يحمل رقم 33 في ورقة الامتحان كان يحتوي على أجوبة جميعها تصلح، ولكن يوجد بها «خدعة» سواء في الـGrammer، أو في السياق التي تكتب به الجملة، لمعرفة مستوى الطالب المتميز، مؤكدا أن الإجابة الصحيحة للسؤال هي «B»، كما موضح في الصورة التالية:

الاختيارات:

أكد «كمال» أن السؤال رقم 10 في الاختيارات يكاد يظهر أنه سؤال سهل، ولكنه يعتمد على قدرة الطالب بمعرفة نوع الكلمة سواء كانت اسم أو فعل أو صفة، وهذا معيار للطالب «الفاهم مش الحافظ»، مؤكدا أن الإجابة الصحيحة هي «B».

والسؤال الثالث الذي أشار له المدرس، هو سؤال القطعة «paragraph»، مؤكدا: «كل الطلاب بتعرف تكتب أكيد ولكن طريقة الكتابة تتأثر بقدرة الطالب على استخدام تركيبات للجمل مختلفة وغير متكررة، لذلك يعد سؤال كتابة فقرة مكونة من 6 أسطر من الأسئلة التي تظهرسهلة ولكن التفوق فيها يكون للطالب الفاهم للإنجليزي كأداة للتعبير وليس فقط مجموعة من القواعد والكلمات المجردة».