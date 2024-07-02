تراجع 7 سلع أساسية في الأسواق.. منها المكرونة والزيت والقمح

تراجعت أسعار بعص السلع في الأسواق بشكل ملحوظ، مثل القمح والذرة والزيت، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

تفاصيل تراجع 8 سلع

ونرصد في السطور التالية تفاصيل تراجع 7 سلع أساسية وأسماك وحبوب وبقوليات، وجاءت كالتالي:

- تراجع القمح الصلب المحلي، للطن نحو6210,18 ليصل إلى 7114.82 جنيه متوسط السعر.

- تراجع الذرة البيضاء 1430,45 جنيه ليصل إلى 14023.4 جنيه متوسط السعر.

- انخفاض زيت عباد الشمس اللتر بنحو 9.35 جنيه ليصل إلى 84,06 جنيه متوسط السعر.

انخفاص المكرونة المعبأة

- تراجع المكرونة المعبأة 400 جرام، بنحو 10.47 جنيه، ليصل إلى 19.74 جنيه متوسط السعر.

- تراجع كيلو الزبدة البقري 11.12 جنيه، ليصل إلى 166.5 جنيه متوسط السعر.

تراجع كيلو الجمبري الصغير

- انخفاض كيلو الجمبري الصغير 14.29 جنيه ليصل إلى 172.45 جنيه متوسط السعر.

- انخفاض كيلو العدس المعبأ 5.37 جنيه، ليصل إلى 60.16 جنيه، متوسط السعر.