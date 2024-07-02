رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

تراجع 7 سلع أساسية في الأسواق.. منها المكرونة والزيت والقمح

كتب:

منة العشماوي
02:49 م | الثلاثاء 02 يوليو 2024
تراجع أسعار 7 سلع

تراجع أسعار 7 سلع

تراجعت أسعار بعص السلع في الأسواق بشكل ملحوظ، مثل القمح والذرة والزيت، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء. 

تفاصيل تراجع 8 سلع 

ونرصد في السطور التالية تفاصيل تراجع 7 سلع أساسية وأسماك وحبوب وبقوليات، وجاءت كالتالي:

- تراجع القمح الصلب المحلي، للطن نحو6210,18 ليصل إلى 7114.82 جنيه متوسط السعر.

- تراجع الذرة البيضاء 1430,45 جنيه ليصل إلى 14023.4 جنيه متوسط السعر.

- انخفاض زيت عباد الشمس اللتر بنحو 9.35 جنيه ليصل إلى 84,06 جنيه متوسط السعر.

انخفاص المكرونة المعبأة

- تراجع المكرونة المعبأة 400 جرام، بنحو 10.47 جنيه، ليصل إلى 19.74 جنيه متوسط السعر.

- تراجع كيلو الزبدة البقري 11.12 جنيه، ليصل إلى 166.5 جنيه متوسط السعر.

تراجع كيلو الجمبري الصغير

- انخفاض كيلو الجمبري الصغير 14.29 جنيه ليصل إلى 172.45 جنيه متوسط السعر.

- انخفاض كيلو العدس المعبأ 5.37 جنيه، ليصل إلى 60.16 جنيه، متوسط السعر.

اقرأ المزيد:

انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية في الأسواق.. الفول يتراجع 4 جنيهات

خبيرة اقتصاد: انخفاض أسعار السلع الأساسية بنسبة 32% بسبب ضبط الأسواق

جمعية خبراء الضرائب: نؤيد استمرار إعفاء السلع الأساسية من «القيمة المضافة»

عضو بـ«النواب» يشيد بتوفير القوات المسلحة السلع الأساسية بنصف ثمنها في العيد

عضو بـ«النواب» يشيد بمبادرات القوات المسلحة في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة
بقلم منة العشماوي