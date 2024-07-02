من هو خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بعد تجديد الثقة به؟

جدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الثقة في الدكتور خالد عبد الغفار ، وزيرا للصحة والسكان، بعد تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الخبرات والكفاءات تعمل على عدد من الأهداف ووضع ملف بناء الإنسان على رأس قائمة الأولويات الدولة خاصة في مجالات الصحة والتعليم.

السيرة الذاتية لوزير الصحة

تستعرض «الوطن» السيرة الذاتية للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان في الحكومة الجديدة

- شغل الدكتور خالد عاطف عبد الغفار، منصب وزير التعليم العالى والبحث العلمي.

- تولى منصب قائم بأعمال وزير الصحة في توقيت حرج بعد تعرض الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لأزمة مرضية، وجمع بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة معًا.

- حاصل على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان جامعة القاهرة.

- حاصل على ماجستير طب الفم وعلاج اللثة من جامعة القاهرة عام 1989، ثم حصل على شهادة البورد الأمريكي من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1993، ثم دكتوراة طب الفم وعلاج اللثة من جامعة القاهرة وجامعة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1995

- تولى الدكتور خالد عبد الغفار، منصب نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحوث، خلال الفترة من 2016 إلى 2017.

- شغل منصب عميد كلية طب الفم والأسنان جامعة عين شمس وأستاذاً بقسم طب الفم وعلاج اللثة بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس.

جوائز الدكتور خالد عبد الغفار

- حصل الدكتور خالد عبد الغفار على مجموعة من الجوائز، حيث حاز على المركز الأول لأحسن بحث خلال المؤتمر الدولي للمؤسسة العالمية لأبحاث طب الأسنان، وجائزة أحسن بحث تخصصي (Unilever Travel Award) سياتل، واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية 1994، وجائزة أحسن بحث متميز على مستوى جامعة عين شمس، تمويل من صندوق العلوم والتكنولوجيا التابع لوزارة البحث العلمى بقيمة خمسة ملايين جنيه مصرى لإنشاء معمل تكنولوجيا المواد والخلايا الجذعية 2016.

- شارك الدكتور خالد عبد الغفار في نحو 50 بحثاً في مجال طب الأسنان وتخصّص طب الفم وعلاج اللثة والتشخيص وزراعة الأسنان

- 20 بحثاً في دوريات ومجلات عالمية على مدار 33 عاماً منذ تخرجه، مما جعل المعنيين بملف التعليم العالي يتوسمون فيه كثيرًا بالنجاح.

- لم يقصر الدكتور خالد عبد الغفار، في أعمال الوزرات التي قام بترأسها، فعندما جمع بين وزارتي التعليم العالي والصحة حرص على القيام بجميع النشاطات والقيام بعدد كبير من الجولات الخاصة بعدد من المستشفيات خاصه النائية ووصل الأمر الي الذهاب في الأعياد والمناسبات ومحاسبة المقصرين للاطمئنان على صحة المواطنين والحرص علي تلبيه احتياجتهم والتحدث معهم بين الجولة والأخرى.

- استكمل الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، مرحلة تطوير المنظومة الصحية فكانت هناك توجيهات واضحة بضرورة الاستمرار علي التوسع بمشروع التامين الصحي الشامل

- حرص على زيادة عدد المبادرات الصحية لتشمل فحص المقبلين على الزواج والكشف عن أخطر الأورام السرطانية

- في حقبته الوزارية استكملت مصر ملفها في القضاء علي فيروس سي وتم الإعلان عن خلو مصر من فيروس سي من قبل منظمة الصحة العالمية.