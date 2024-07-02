مصدر حكومي مطلع لـ«الوطن»: عدنان فنجري وزيرا للعدل وسامح الحفني للطيران

أكد مصدر حكومي مطلع لـ«الوطن»، أن عدنان فنجري وزير للعدل، وسامح الحفني وزير للطيران.

وكانت مصادر حكومية مُطلعة، كشفت عن التفاصيل الكاملة للتغيير الوزاري الجديد، المُقرر إعلانه غدا، لافتة إلى أنه تغيير وزاري شامل، شهد دمج وزارات واستحداث أخرى، ويشمل عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين.

وقالت المصادر لقناة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة الجديدة ستعمل وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار، لافتةً إلى أنه يعقب مراسم حلف اليمين لحكومة «مدبولي» اجتماع مجلس الوزراء الجديد.

وأوضحت المصادر، أن التغيير الوزاري يشمل تغيير نحو 20 حقيبة وزارية، موضحة أنه تم الاستعانة بكفاءات وطنية من الخبرات الدولية لبعض الحقائب الوزارية، لافتةً إلى أن حقائب التعليم والتموين والمالية والزراعة والعدل والتضامن الاجتماعي في مقدمة الوزارات التي سيجري تغييرها، مع وجود تغييرات شاملة في المجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة، وتغيير حقيبتي البترول والكهرباء.

وجاءت أسماء وزراء التشكيل الحكومي الجديد على النحو التالي:

- شريف فاروق سيكون وزيرا للتموين

- أسامة الأزهري للأوقاف

- الدكتورة مايا مرسي وزيرة للتضامن الاجتماعي

- المهندس شريف الشربيني يتولي وزارة الإسكان

- أحمد كجوك وزيرا للمالية

- الدكتور محمود عصمت وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة

- حسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية

- المستشار عدنان الفنجري وزيرا للعدل

- كريم بدوي وزيرا للبترول والثروة المعدنية

- الدكتور بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية مع الهجرة

- علاء فاروق وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي