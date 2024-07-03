رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2024/2025.. طرق تفعيل الإيميل الموحد

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2024/2025، للطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية 2023/2024، لبدء تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام أو الفني للعام الدراسي المقبل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن التقديم للصف الأول الثانوي 2024/2025 للعام والفني، سيكون بالبريد الموحد الخاص بالطالب، وفقاً للتنسيق الخاص بكل محافظة، سواء للقبول بالثانوي العام أو الثانوي الفني «التجاري والفني والصناعي والزراعي».

خطوات التقديم للصف الأول الثانوي

- تسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

- تسجيل الدخول من الحساب الشخصي للطالب.

- كتابة اسم الطالب والنقر على أيقونة الدخول إلى التنسيق.

- الضغط على المزيد لمعرفة معلومات عن تنسيق الثانوية العامة.

- الاطلاع على خريطة التنسيق التي تتضمن الحد الأدنى لكل محافظة.

- الضغط على أيقونة ملء الرغبات.

- اختيار نوع التعليم الثانوي وفقا لمجموع الطالب.

- الضغط على أيقونة مراجعة الرغبات.

- الضغط على حفظ الرغبات.

الأوراق المطلوبة للتقديم

- ملف تقديم للصف الأول الثانوي + حافظة بلاستيك وإقرار لوحة انضباط بالمدرسة.

- استمارة التنسيق الإلكتروني + 3 صور.

- أصل استمارة الشهادة الإعدادية + 3 صور.

- شهادة ميلاد كمبيوتر أصل+ 2 صور.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر عدد 2 صورة.

- عدد 4 صور شخصية حديثة للطالب ( خلفيه بيضاء)

- عدد 1طابع تعليمي فئة 10جنيهات وعدد 2 طابع نقابة مهن تعليمية فئة 1جنيه.

- إيصال سداد المصروفات + 2 صوره منه.

- تحديد ولي الأمر في حالة ( السفر أو الطلاق أو الوفاة) وتقديم مايفيد ذلك