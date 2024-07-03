رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2024/2025.. طرق تفعيل الإيميل الموحد
كتب:
أميرة فكري
06:26 ص | الأربعاء 03 يوليو 2024
وزارة التربية والتعليم
أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2024/2025، للطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية 2023/2024، لبدء تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام أو الفني للعام الدراسي المقبل.
وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن التقديم للصف الأول الثانوي 2024/2025 للعام والفني، سيكون بالبريد الموحد الخاص بالطالب، وفقاً للتنسيق الخاص بكل محافظة، سواء للقبول بالثانوي العام أو الثانوي الفني «التجاري والفني والصناعي والزراعي».
خطوات التقديم للصف الأول الثانوي
- تسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالطالب.
- تسجيل الدخول من الحساب الشخصي للطالب.
- كتابة اسم الطالب والنقر على أيقونة الدخول إلى التنسيق.
- الضغط على المزيد لمعرفة معلومات عن تنسيق الثانوية العامة.
- الاطلاع على خريطة التنسيق التي تتضمن الحد الأدنى لكل محافظة.
- الضغط على أيقونة ملء الرغبات.
- اختيار نوع التعليم الثانوي وفقا لمجموع الطالب.
- الضغط على أيقونة مراجعة الرغبات.
- الضغط على حفظ الرغبات.
الأوراق المطلوبة للتقديم
- ملف تقديم للصف الأول الثانوي + حافظة بلاستيك وإقرار لوحة انضباط بالمدرسة.
- استمارة التنسيق الإلكتروني + 3 صور.
- أصل استمارة الشهادة الإعدادية + 3 صور.
- شهادة ميلاد كمبيوتر أصل+ 2 صور.
- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر عدد 2 صورة.
- عدد 4 صور شخصية حديثة للطالب ( خلفيه بيضاء)
- عدد 1طابع تعليمي فئة 10جنيهات وعدد 2 طابع نقابة مهن تعليمية فئة 1جنيه.
- إيصال سداد المصروفات + 2 صوره منه.
- تحديد ولي الأمر في حالة ( السفر أو الطلاق أو الوفاة) وتقديم مايفيد ذلك