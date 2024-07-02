«الصعيد».. الأولوية للرعاية الصحية والاستثمار وتوفير فرص عمل

يعقد أهالى محافظات الصعيد آمالاً كبيرة على المحافظين الجدد فى التشكيل الجديد للحكومة لإنهاء بعض الملفات الخدمية التى تمس المواطنين بشكل مباشر، منها ملفا مياه الشرب والصحة، وملف الباعة الجائلين، وإنجاز ملفات التصالح وتقنين الأراضى وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.

«الوطن» تبرز أهم المشكلات التى تواجه المواطنين فى الجنوب لتكون ضمن أولويات المحافظين الجدد، ففى محافظة بنى سويف، يترقب الأهالى خلال الساعات المقبلة، إعلان حركة المحافظين 2024، استعداداً لأداء حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى.

طارق الجبالى، أحد أهالى محافظة بنى سويف، قال إن القطاع الصحى بالمحافظة يحتاج إلى التدخل بشكل كبير من قبل المحافظ الجديد، حيث إن هناك عدداً كبيراً من المستشفيات تم هدمه والآخر بصدد الإحلال والتجديد بينها مستشفيا ببا المركزى وسمسطا المركزى، رغم إخلائها من ما يزيد على 3 سنوات، بجانب البدء فى تطوير المرحلة الثالثة بمستشفى بنى سويف التخصصى، ما يؤثر سلباً على انتظام الخدمة الصحية بالمحافظة.

وأكد جرجس وهيب أن هناك أزمة الانتشار العشوائى لمركبات «التوك توك والتروسيكل» دون استكمال خطة ترخيصها، بالإضافة إلى وضع منظومة متكاملة للنقل الجماعى، خاصة بعد أن توقفت الشركة التى سبق التعاقد معها لتوفير عدد من الأوتوبيسات، ما تسبب فى أزمة تكدس كبيرة للمواطنين بالمواقف.

وفى المنيا طالب الأهالى من المحافظ الجديد الاهتمام بعدد من الملفات المهمة التى تلامس احتياجاتهم اليومية وتطلعاتهم المستقبلية، وتصدرت مطالب الأهالى الاهتمام بالوحدات الصحية حيث طالب الأهالى بتطوير الوحدات الصحية فى القرى وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، مع توفير أطباء مختصين وأدوية ومستلزمات طبية كافية. وطلب محمد عبادة، 61 عاماً بالمعاش، من المحافظ الجديد بضبط الأسعار ومراقبة الأسواق واتخاذ إجراءات حاسمة لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق، خاصة فيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية مثل اللحوم والدواجن والأرز.

ودعا جمال العربى 50 عاماً، معلم، إلى توفير فرص عمل للشباب بإقامة مشروعات تنموية تسهم فى توفير فرص عمل للشباب، مع التركيز على دعم المشروعات ذات الطابع الاقتصادى الذى يستغل موارد المحافظة الزراعية والمتنوعة، وتطوير المنطقة الصناعية فى المنيا وجذب استثمارات جديدة لتعزيز النشاط الاقتصادى وخلق فرص عمل إضافية. وأكد أحمد على، 40 عاماً، موظف، أهمية وضرورة استكمال مشروعات الصرف الصحى فى جميع قرى المحافظة، مع تحسين شبكات الاتصالات ورفع كفاءة شبكات مياه الشرب.

وفى قنا، يعقد الأهالى آمالاً كبيرة على المحافظ الجديد لسرعة إنهاء أزمة ملف الصحة وخاصة المستشفيات الحكومية التى يتم إحلالها وتجديدها منذ سنوات، إضافة إلى ملفات أخرى. وطالب ناجح عبدالرحيم المحافظ الجديد بالاهتمام بسرعة إنهاء مستشفيات دشنا وأبوتشت ونجع حمادى، وسرعة إنجاز باقى المستشفيات لتكون محافظة قنا جاهزة لمشروع التأمين الصحى الشامل، ورفع المعاناة عن المواطنين، بحل مشكلات نقص مياه الشرب وعدم وصولها إلى بعض القرى فى المحافظة وخاصة مع فصل الصيف.

وطالب محمود قبانى بالتوسع فى إنشاء مصانع كثيفة العمالة لخلق فرص عمل حقيقية، والعمل على وجود سياسة تعليمية تراعى البعد الاجتماعى للأسرة، وإصدار قرارات الأحوزة العمرانية وفتح تراخيص البناء.

وفى أسوان، طالب الروائى الشاب إبراهيم العجمى محافظ أسوان القادم بمجموعة من التوصيات المهمة لتطوير محافظة أسوان أبرزها ضرورة تعويض المساحات الخضراء التى تم تجريفها دون مراعاة طبيعة المناخ الصحراوى فى المحافظة، والاهتمام بها كوجهة سياحية.

وقال إنه من ضمن مطالبه للمحافظ الجديد إنشاء مجلس استشارى من شباب الأحزاب فى أسوان ليحل محل المجالس المحلية التى تم حلها منذ 2011 مع السعى لإنشاء كلية للذكاء الاصطناعى وعلوم الحاسبات المستقبلية لمواكبة سوق العمل، مشدداً على ضرورة تفعيل النقل العام فى أسوان، ومراقبة أسعار تذاكر النقل لتتناسب مع باقى المحافظات وإعادة تقييم المنشآت الفندقية والسياحية فى أسوان وفقاً للمعايير العالمية والمصرية. وأشار إلى أهمية معالجة مشكلات المناطق المحرومة من الخدمات الأساسية كالصرف الصحى والمياه النظيفة والتوسع فى مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، وتشجيع المستثمرين على تطبيق معايير الاستدامة وتقديم حوافز للمستثمرين فى أسوان، خاصة فى استخدام الطاقة من الغاز الطبيعى والكهرباء للمشروعات الصناعية.

وطالب محمود نور، من أبناء منطقة أبوالريش، بحلول جذرية للمشكلات المتعلقة بمياه الشرب التى تشهد انقطاعاً ومشكلة بعض المناطق التى تصلها مياه ملوثة لأسباب بيئية فى نهر النيل فى أقرب وقت ضمن المشروعات والفعاليات التنموية والخدمية التى تقدمها مبادرة حياة كريمة.