خبير اقتصادي: جذب الاستثمارات أهم تحديات المجموعة الاقتصادية الجديدة

أكد الدكتور محمد الكيلاني الخبير الاقتصادي أن المجموعة الاقتصادية الجديدة تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة وتكليفات ضخمة من مجلس الوزراء مشيرا إلى أن المجموعة السابقة بذلت جهدًا كبيرا في كافة الملفات الاقتصادية، لذلك يجب البناء على ما سبق وتطويره في كافة المجالات لأننا نحتاج إلى تنمية اقتصادية كاملة والعمل على الملفات التي تأثرت في الفترة الماضية لتقويتها.

جذب الاستثمارات في مصر

تابع «الكيلاني» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز اليوم الثلاثاء، أنه لابد من النظر للقطاعات التي تأثرت في الفترة الأخيرة والعمل عليها لتطويرها بشكل كبير والعمل على زيادة عدد جاذبية الاستثمارات في الفترة المقبلة.

سر نجاح المجموعة الاقتصادية

أوضح «الكيلاني» أن هناك تكليفات مباشرة للمجموعة الاقتصادية الجديدة بأنه يجب أن تكون هناك إجراءات وقرارات صارمة في كل الملفات، لأن كلمة السر في نجاح المجموعة الاقتصادية هو أن يكون لدينا معدلات جاذبة في الاستثمارات.