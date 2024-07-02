كبسولة لأهم مفاهيم الكيمياء للثانوية العامة 2024.. «المادة في جيبك»

خاض طلاب الثانوية العامة العديد من الامتحانات الأيام الماضية، ليبدأوا امتحان مادة الكيمياء السبت المقبل الموافق يوم 6 من شهر يوليو الجاري، ويحتاج الطلاب إلى مراجعة كل المفاهيم الخاصة بالمادة قبل يوم الامتحان، ليقدم الأستاذ محمد رزق معلم الكيمياء للثانوية العامة كبسولة لأهم المفاهيم الواردة في المنهج، عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل لاجتماعي «فيسبوك»، ويمكن إيضاحها في التقرير التالي...

كبسولة لأهم مفاهيم مادة الكيمياء للثانوية العامة 2024

هناك الكثير من المفاهيم في مادة الكيمياء للثانوية العامة 2024، والتي يحتاج الطلاب إلى مراجعتها في أسرع وقت؛ لضمان الدرجة النهائية في المادة، ويمكن إلقاء الضوء على أبرز هذه المفاهيم فيما يلي:

النظام المتزن: نظام ساكن على المستوى المرئي ونظام ديناميكي على المستوى غير المرئي.

التفاعلات الانعكاسية: تفاعلات تسير في كلا الاتجاهين الطردي والعكسي، وتكون فيها كل من المواد المتفاعلة والمواد الناتجة موجودة باستمرار في حيز التفاعل عند الاتزان.

التفاعلات التامة: تفاعلات تسير في اتجاه واحد غالبا «الاتجاه الطردي تقريبا»، حيث يصعب على المواد الناتجة التي تحتوي على غاز أو راسب أن تتحد مع بعضها لتكوين المواد المتفاعلة في نفس الظروف إجراء التفاعل.

الاتزان الكيميائي في التفاعلات الانعكاسية: هو نظام ديناميكي يحدث عندما يتساوى معدل التفاعل الطردي مع معدل التفاعل العكسي، وتثبت تركيزات المتفاعلات والنواتج ويظل الاتزان قائما، طالما كانت جميع المواد المتفاعلة والناتجة موجودة في وسط التفاعل «لم يتصاعد غاز ولم يتكون راسب»، وما دامت ظروف التفاعل مثل درجة الحرارة أو الضغط ثابتة.

المول: هو كمية المادة التي تحتوى على عدد أفوجادرو من الجسيمات جزيئات أو ذرات أو أيونات أو وحدات صيغة أو إلكترونات

Al - + 3e 3+ Al

يلزم 3 مول من الإلكترونات لاختزال 1 مول من أيونات A13 لتكوين 1 مول من ذرات AI.

الكتلة المولية: مجموع الكتل الذرية للعناصر الداخلة في تركيب الجزئ أو وحدة الصيغة مقدرة بوحدة الجرام.

عدد المولات = كتلة المادة / الكتلة المولية ( g/mol )

طريقة التطاير: تبنى هذه الطريقة على أساس تطاير العنصر أو المركب المراد تقديره، وتجرى عملية التقدير إما بجمع المادة المتطايرة وتعيين كتلتها أو بتعيين مقدار النقص في كتلة المادة الأصلية.

طريقة الترسيب: تعتمد هذه الطريقة على ترسيب العنصر أو المكون المراد تقديره على هيئةمركب نقي شحيح الذوبان في الماء وذو تركيب كيميائي معروف وثابت. ويفصل هذا المركبب الترشيح على ورقة ترشيح عديمة الرماد ويجفف، ومن كتلة الراسب يمكن تحديد كتلة العنصرأو المركب.