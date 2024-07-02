عظة هولي بابا تسبب مقتل 116 هندوسيا.. تفاصيل جديدة عن حادث تدافع الهند

أدى تدافع في تجمع ديني هندوسي لصلاة خاصة لأتباع ما يسمى «الإله شيفا»، إلى مقتل أكثر من 116 شخصا اليوم، حيث اختنق المصلون حتى الموت، وتكدست الجثث فوق بعضها، في أسوأ مأساة من نوعها في السنوات الأخيرة.

الحادث وقع بسبب التدافع أثناء تجمع ديني مزدحم

بحسب صحيفة «تايمز أوف إنديا» الهندية الناطقة باللغة الإنجليزية، فإن الحادث وقع بسبب التدافع أثناء تجمع ديني مزدحم، ما أدى إلى الفوضى وعدد كبير من الضحايا، حيث اجتمع «بهول بابا»، وهو رجل دين نصب نفسه في قرية صغيرة في هاثراس بولاية أوتار براديش، للصلاة بأتباعه قبل انصرافهم من الصلاة، بدأ الجميع في الخروج بعد انتهاء الحدث، وكان الطريق غير مستوٍ بالخارج، حيث تم بناء الطريق على ارتفاع مع وجود مصرف تحته، وبدأ الناس في السقوط فيه، وتعرض بعض الناس للسحق بسبب التدافع.

هولي بابا هو شرطي سابق

هولي بابا شخص خدم سابقًا كمخبر في شرطة أوتار براديش، وبعد 17 عامًا من الخدمة، استقال من وظيفته، ليشرع في رحلة روحية كواعظ، وغالبًا ما يُرى وهو يلقي دروسًا مرتديًا بدلة بيضاء وربطة عنق.

ووصل عدد القتلى في حادث التدافع في الهند إلى 116 حتى الأن، بما في ذلك سبعة أطفال وتوصلت السلطات إلى هوية 72 جثة حتى الآن، وتتواصل الجهود لدعم المصابين وضمان إعادة المتوفين إلى أسرهم في أسرع وقت ممكن، حسب بيان إدارة الولاية.