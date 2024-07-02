طريقة فعالة للتغلب على صوت المروحة العالي.. «مش هتحتاج لفني صيانة»

مع زيادة الاعتماد على مروحة السقف، لمواجهة حرارة الجو المرتفعة، يتغير صوتها فيصبح عبارة عن صرير مزعج يثير المخاوف، وحتى إن لم يتغير أدائها، تحتاج بالتأكيد إلى صيانة لحل المشكلة، وتجنب احتمالات سقوطها، لذا نساعدك على إصلاح مشكلة الصوت العالي للمراوح بخطوات بسيطة في المنزل.

فحص ريش مروحة السقف

تغير صوت مروحة السقف قد يكون ناتجا عن اختلال في «الريَش»، لذلك فأول خطوة لحل المشكلة هي تفقد كل ذراع من أذرعها الثلاثة وتنظيفها من الغبار المتراكم فوقها بواسطة قطعة قماش جافة، فإن لم يختفِ الصوت المزعج عند إعادة تشغيلها، تأتي الخطوة الثانية وهي التأكد من ربط المسامير التي تثبتها في محرك المروحة، بحسب علاء يسري فني كهربائي لـ«الوطن».

وأوضح يسري، أن ريش المروحة تتعرض لعدم الاتزان بمرور الوقت وهو ما ينتج عنه صوت الصرير العالي، وفي حال عدم حل المشكلة بعد تنظيف الأذرع والتأكد من متانتها، يصبح من السهل معرفة السبب وهو حاجة المروحة إلى التشحيم.

طريقة تزييت محرك المروحة

تليين التروس الداخلية لمحرك المروحة، يتم عن طريق إضافة زيت مخصص للمحركات الكهربائية في الثقب المخصص له بعد تنظيفه، ومن الضروري الأخذ في الاعتبار بأن تلك العملية برغم سهولتها إلا أنها تحتاج إلى الحذر، فيجب ألا تُشغل المروحة بعد إضافة 3 أو 4 قطرات من الزيت مباشرةً، بل الانتظار حتى يتخلل إلى الأجزاء الداخلية ولف المحرك عدة مرات، ومن ثم مسح الثقب بقطعة قماش، لضمان جفاف المروحة من الخارج وتلافي حدوث الحرائق.