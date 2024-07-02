وكيل «صحة الشرقية» يوجه بسرعة تفعيل وحدة المناظير بمستشفى حميات الزقازيق

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مساء اليوم، اجتماعاً مع رئيس اللجنة العلمية والمشرف العام على المناظير، ومديرة مركز المعلومات الدوائية واليقظة الدوائية والصيدلة الإكلينيكية بالمديرية، لمناقشة خطط العمل السابقة، وتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، وبحث احتياجات المستشفيات اللازمة لتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضى.

أهمية متابعة تطبيق بروتوكولات العلاج للمرضى

وبدأ الاجتماع بمناقشة تقرير مرور اللجنة العلمية على الأقسام الطبية بالمستشفيات خلال الفترة الماضية، والوقوف على نقاط القوة ونقاط الضعف، وما تم بشأن تحسين الأداء، وأكد وكيل الوزارة على أهمية متابعة تطبيق بروتوكولات العلاج للمرضى بكفاءة عالية، وتقديم الدعم اللازم للفرق الطبية والمرضى، والتأكد من تنفيذ البروتوكولات الموحدة المتفق عليها بكفاءة عالية، مشددا على أهمية التطوير المستمر في أداء الخدمة الطبية، مع تعزيز توحيد العمل بكافة الأقسام الطبية المشابهة بكل مستشفيات الصحة بالمحافظة بطريقة نموذجية، وكذلك تنفيذ حملات توعية وتثقيف صحي لمرضى الغسيل الكلوى بالأقسام الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة.

تطوير الخدمات الطبية ووحدات المناظير

كما ناقش وكيل وزارة الصحة تطوير الخدمات الطبية ووحدات المناظير خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً على سرعة تفعيل وحدة المناظير الجديدة بمستشفى حميات الزقازيق، والتي ستعد أكبر وحدة مناظير بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، بعد توفير جهازي منظار معدة، وجهازي منظار قولوني، ومنظار مراري، وجهاز C-ARM وجهاز تخدير، وأحدث جهاز أرجون بلازما، بتكلفة تقديرية تصل إلى 20 مليون جنيه، بالتعاون مع بنك مصر وبنك فيصل الإسلامي، كما وجه وكيل الوزارة بسرعة تدريب الفرق الطبية لبدء التشغيل التجريبي لعناية نزيف الجهاز الهضمي بمستشفى الحميات، والتي ستعد أيضاً العناية المركزة الفريدة في هذا التخصص بمستشفيات الصحة بالمحافظة، والمجهزة بعدد 8 أسرّة.