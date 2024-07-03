«زعبولا» يرث تجارة الجمال من أجداده.. «مقدرش أبعد عنهم»

يتبع نفس الحياة التي تعلمها من أجداده، إذ يستقيظ في الصباح الباكر، لشراء الجمال من سوق برقاش، فقد تربى زعبولا طرطور 37 عامًا على حبها، لأنها تتميز بمميزات عديدة لا توجد في الحيوانات الأخرى، مثل العيون الكبيرة والرموش الطويلة والأذن الصغيرة.

عائلة «طرطور» واحدة من أشهر العائلات في تربية وبيع الجمال، على مدار عقود طويلة، ويتزعم «زعبولا» الجيل الحالي، إذ تسلم القيادة منذ 20 عامًا، يذهب إلى سوق برقاش، أقدم سوق للجمال في مصر، بحسب حديثه لبرنامج «برة الغابة»، على تليفزيون الوطن: «الجمال دي مهنة أجداد أجدادي، منقدرش نستغنى عنها، وإن شاء الله ولادي يكملوا المسيرة من بعدي».

«زعبولا» من أشهر تجار الجمال

يفرز «زعبولا» الجمال، يبيع جزء منها للجزارين، وجزء للسياحة في منطقة الهرم، وآخر لتربيتها، ويعتبر الجمل من أفضل الحيوانات، إذ يخزن الطعام والمياه لفترة طويلة، وتعد لحوم الجمال من أغلى أنواع اللحوم في مصر.

تعرض «زعبولا» إلى هجوم بسبب جمل

تعرض «زعبولا» إلى هجوم من جمل منذ 18 عامًا، إذ كان ثائرًا في ذلك الوقت، ولم يستطع أحد السيطرة عليه: «الجمل عضني في إيدي، والعلامة لسه موجودة لحد دلوقتي».

معلومات مختلفة عن الجمال

يعيش الجمل ما يقرب من 25 عامًا، ولا يصاب بأي أمراض خطيرة أو معدية، ويوصف حليب الجمال لمرضى الكبد، لأنه يساعد في تنقية الجسم من السموم، وتتميز بمميزات عديدة لا توجد في الحيوانات الأخرى، مثل العيون الكبيرة والرموش الطويلة والأذن الصغيرة، ولديه حركة غريبة جدًا، وهي خروج جزء من معدته عن طريق فمه.