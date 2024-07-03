أسعار اللحوم في محلات الجزارة اليوم الأربعاء 3-7-2024

سجلت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 3 -7-2024 حالة من الاستقرار في الأسواق ومحلات الجزارة، حيث تراوح سعر اللحمة الضأن بين 300 و350 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم

وترصد السطور التالية أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 3-7- 2024، وفق ما أعلنته بوابة أسعار مجلس الوزراء

سعر كيلو اللحم البلدي

تراوح سعر كيلو اللحم البلدي بين 300 و320 جنيهًا.

سجل سعر عِرق الفلتو البلدي 380 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو اللحم الجملي بين 300 لـ320 جنيهًا

تراوح المفروم البلدي بين 300 لـ370 جنيهًا.

تراوح سعر الكبدة البلدي بين 300 لـ350 جنيهًا.

تراوح سعر اللحمة البتلو بين 350 و400 جنيه.

تراوح سعر اللحمة الضأن بين 300 و350 جنيهًا

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

سجل سعر كيلو السجق نحو 225 جنيهًا.

بلغت أسعار اللحم الضأن نحو 350 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الكبدة نحو 250 جنيهًا.

وصل سعر كيلو اللحم المفروم إلى 230 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة اليوم نحو 250 جنيهًا.

أسعار اللحوم في وزارة التموين

بلغ سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة نحو 285 جنيهًا.

سجلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة نحو 160 جنيهًا للكيلو.

وصلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة إلى 285 جنيهًا للكيلو.