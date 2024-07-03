أسعار البیض الیوم الأربعاء 3-7-2024 في الأسواق والمحلات

انخفضت أسعار البيض اليوم الأربعاء 3-7-2024 في المحال والمزارع، علمًا بأنّ أسعار بيع بيض المائدة في الأسواق تختلف وفقًا لمكان الشراء، ويتراوح سعر طبق البيض الأبيض اليوم، في بورصة الدواجن ما بين 128 و130 بعد أن سجل بالأمس ما بين 134 و136 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

تستعرض «الوطن»، أسعار البيض اليوم الأربعاء 3-7-2024 في مصر بمختلف أنواعه في بورصة الدواجن والمزارع والأسواق والمحلات، وفق آخر تحديثات لأسعار بورصة الدواجن.

أسعار البیض الأحمر

وصل سعر طبق البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن إلى 133 جنيهًا، فيما سجل بالأمس 140 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، في حين يباع بالأسواق بسعر من 140 إلى 145 جنيها بحسب المنطقة المُباع فيها.

أسعار البیض البلدي

جاء سعر طبق البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن بين 137 و139 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، ويصل إلى المستهلك الأخير بسعر يتراوح بين 145 و150 جنيهًا بحسب المنطقة المُباع فيها.

بورصة البیض الیوم

سجّل سعر طبق البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن ما بين 128 و130 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، في حين يُباع في الأسواق بسعر بين 140 و145 جنيهًا للكرتونة بحسب المنطقة المباع فيها.

وسجل سعر البيضة الواحدة في السوق نحو 5.5 جنيه للأبيض والأحمر، فيما وصل سعر البيضة البلدي إلى 6 جنيهات.