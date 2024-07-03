عرض بالية «جيزيل» تسدل الستار على موسم أوبرا 2023-2024 بأداء مبهر

تألق باليه الأوبرا في عروض رائعة البالية الكلاسيكي الرومانسي «جيزيل» ختاماً لموسم الأوبرا 2023- 2024، إذ لاقى استحسانا كبيرا من الجمهور والنقاد.

جاء ذلك ضمن توجهات الثقافة المصرية لتقديم روائع الفنون الكلاسيكية العالمية شهدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد 4 عروض للباليه الكلاسيكي الرومانسي الشهير «جيزيل»، الذى قدمته فرقة باليه أوبرا القاهرة إخراج مديرها الفني أرمينيا كامل على مدار 4 ليال على المسرح الكبير.

تصميم الباليه لكل من جان كواريللي، جوليس بيرروت، وعبدالمنعم كامل، تصميم الإضاءة ياسر شعلان، والديكور محمد الغرباوي.

ويتألف الباليه من فصلين كتب نصهما الدرامي الفرنسيان تيوفيل جوتهيو وجول سان جورج، وصاغ موسيقاه أدولف آدم مستلهمًا من الفلكلور السلافي وأعمال الكاتب الفرنسي الكبير فيكتور هوجو.

قصة عرض باليه «جيزيل»

دارت القصة حول فتاة ريفية بسيطة تُدعى جيزيل تقع في حب شاب نبيل يُدعى ألبرت الذي يتظاهر بأنه فلاح بسيط، وشخصية هانز الذي يسعى للفوز بقلبها، ثم تُفجع جيزيل عندما تكتشف حقيقة ألبرت وخطبته لفتاة أخرى، مما يتسبب في انهيارها وموتها من الحزن.

وفي الفصل الثاني، تتحول جيزيل إلى واحدة من الأرواح المعروفة باسم الويليس، وهم أرواح الفتيات اللواتي توفين بسبب الحب الضائع ويسعين للانتقام من الرجال الذين ظلموهن.

جيزيل.. من أشهر الأعمال في تاريخ الباليه الكلاسيكي

يعد باليه جيزيل من أشهر الأعمال في تاريخ الباليه الكلاسيكي، ومثالاً رائعاً للباليه الرومانسي في القرن التاسع عشر.أتاحت العروض لعشاق الباليه فرصة الاستمتاع بهذا العمل الكلاسيكي الفريد الذي يجمع بين الدراما والموسيقى الراقية والأداء الفني المتميز.