حلقة استثنائية لـ قصواء الخلالي اليوم «في المساء مع قصواء» على CBC

تُقدّم الإعلامية قصواء الخلالي من خلال برنامجها «في المساء مع قصواء» عبر فضائية CBC الليلة، حلقة استثنائية في ضوء تشكيل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وتأدية اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويذاع برنامج في المساء مع قصواء في تمام التاسعة مساء على مدار أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، وتأتي حلقة الليلة استثنائية في ضوء التغيير الكبير في حكومة مدبولي، وأولويات المرحلة المقبلة.

ويناقش برنامج «في المساء مع قصواء» أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام والمواطنين على المستويات كافة سواء محلية أو دولية.