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تجديد الثقة في حازم عمر نائبا لمحافظ قنا ضمن حركة المحافظين

كتب:

رجب آدم
12:47 م | الأربعاء 03 يوليو 2024
الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا

الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا

جدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الثقة في الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، ليستمر في منصبه الحالي نائبا لمحافظ الإقليم لفترة أخرى، ضمن حركة المحافظين والنواب.

وتولى حازم عمر نائب محافظ قنا في 27 نوفمبر 2019، واستمر حتى يومنا هذا وجدد له الثقة في نفس المنصب في المحافظة من قبل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وكان دائما قريبا من المواطنين ويستقبلهم في مكتبه بديوان عام المحافظة.

ولد «عمر» في قرية شطورة بمحافظة سوهاج، وتخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ثم عمل مدرسا مساعدا بجامعة السويس، وحصل على درجة الماجستير في شؤون الأحزاب، وعمل بمركز الأهرام للدراسات، ثم بمكتب الاتصال السياسي بمكتب رئيس الوزراء، ثم بالمكتب الفني لرئيس الوزراء، وعمل نائب محافظ قنا، عضو بتنسيقة شباب الأحزاب.

ومن المقرر أن يؤدي المحافظون ونوابهم اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء.

 

 

 

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