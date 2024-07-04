كيف تطورت صناعة أطقم الأسنان؟.. مرونة أكبر لراحة المرضى

أوضحت الدكتورة إيمان مصطفى أحمد رئيس قسم الاستعاضة الصناعية المثبتة والمتحركة للأسنان بمعهد بحوث الفم والأسنان بالمركز القومي للبحوث، أنّ صناعة أطقم الأسنان شهدت تطورًا مستمرًا بفضل التكنولوجيا الحديثة وابتكار مواد جديدة تحسن من كفاءة وراحة هذه الأطقم.

ولفتت رئيس قسم الاستعاضة الصناعية في تقرير صادر عن المركز، إلى أنّ أطقم الأسنان كانت تُصنع تقليديًا من مواد مثل الأكريليك والسبائك المعدنية، ولكن مع التقدم التكنولوجي ظهرت مواد حديثة توفر مزايا عديدة.

الزيركونيا تُعتبر مادة قوية وخفيفة الوزن

وأشارت إلى أنه من بين هذه المواد الحديثة «السيراميك والزيركونيا» اللتان تتميزان بمظهرهما الطبيعي والمقاومة العالية للتآكل، لافتة إلى أن السيراميك، على سبيل المثال، يُستخدم بسبب قدرته على محاكاة لون وشفافية الأسنان الطبيعية، مما يجعله خيارًا ممتازًا لأطقم الأسنان الأمامية، موضحة أنّ الزيركونيا تُعتبر مادة قوية وخفيفة الوزن، مما يوفر متانة عالية وراحة للمستخدم، إضافة إلى ذلك، تُستخدم البوليمرات المتقدمة في صناعة قواعد أطقم الأسنان، إذ توفر هذه المواد مرونة أكبر وراحة أفضل مقارنةً بالأكريليك التقليدي.

البوليمرات الحديثة خفيفة الوزن وسهلة التشكيل

وأوضحت أنّ البوليمرات الحديثة تتميز بأنها خفيفة الوزن وسهلة التشكيل، مما يسهل على الأطباء تحقيق ملاءمة دقيقة ومريحة للمرضى، كما أنّ الطباعة ثلاثية الأبعاد أصبحت تلعب دورًا مهمًا في تصنيع أطقم الأسنان الحديثة، إذ تتيح هذه التقنية إنتاج أطقم مخصصة بدقة عالية وفقًا لمواصفات فم المريض مما يقلل من الوقت والتكلفة، ويعزز من جودة وراحة الأطقم.

ولفتت إلى أنه في المستقبل، يُتوقع أن تستمر هذه التطورات مع التركيز على تطوير مواد جديدة تجمع بين الجمالية والمتانة، مما يوفر حلولًا أفضل لمرضى الأسنان ويعزز من جودة حياتهم.