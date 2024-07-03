التشكيل الحكومي الكامل للوزراء والمحافظين ونوابهم.. القائمة الرسمية

أعلنت رئاسة الجمهورية، التشكيل الحكومي الكامل للوزراء والمحافظين ونوابهم، بعد أن شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.

قائمة نواب رئيس الوزراء في التشكيل الحكومي

- الدكتور خالد عبدالغفار محمد نائباً لرئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزيراً للصحة والسكان.

- الفريق كامل عبدالهادي فرج الوزير نائباً لرئيس لمجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزيراً لوزارتي الصناعة والنقل.

قائمة الوزراء في التشكيل الحكومي

- الفريق أول عبدالمجيد أحمد عبدالمجيد صقر وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي.

- الدكتورة رانيا عبدالمنعم محمد إبراهيم المشاط وزيراً للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

- محمود توفيق عبدالجواد قنديل وزيراً للداخلية.

- الدكتورة ياسمين صلاح الدين فؤاد عبدالعزيز وزيراً للبيئة.

- الدكتور عمرو أحمد سميح طلعت وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- الدكتور أشرف صبحي محمد عامر وزيراً للشباب والرياضة.

- الدكتور محمد أيمن أحمد عاشور وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.

- محمد محمد صلاح الدين مصطفى وزيراً للدولة للإنتاج الحربي.

- الدكتور هاني عاطف نبهان سويلم وزيراً للموارد المائية والري.

- الدكتور محمود مصطفى كمال عصمت وزيراً للكهرباء والطاقة المتجددة.

- أحمد أشرف علي كجوك وزيراً للمالية.

- منال عوض ميخائيل وزيراً للتنمية المحلية.

- شريف فتحي علي عطية وزيراً للسياحة والآثار.

- الدكتورة مايا محمد عبدالمنعم مرسي وزيراً للتضامن الاجتماعي.

- الدكتور شريف محمد فاروق علي مصطفى وزيراً للتموين والتجارة الداخلية.

- الدكتور بدر أحمد محمد عبد العاطي وزيراً للخارجية والهجرة.

- المستشار عدنان فنجري أبو جبل حسين وزيراً للعدل.

- المستشار محمود فوزي عبدالباري عصر وزيراً للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

- الدكتور أسامة السيد محمود الأزهري وزيراً للأوقاف.

- سامح أحمد زكي الحفني وزيراً للطيران المدني.

- شريف مجدي حسين شربيني وزيراً للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

- علاء الدين فاروق زكي السيد وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي.

- محمد إبراهيم أحمد شيمي وزيراً لقطاع الأعمال العام.

- حسن محمد حسن الخطيب وزيراً للاستثمار والتجارة الخارجية.

- محمد عبدالعزيز جبران عبدالحليم وزيراً للعمل.

- أحمد فؤاد عبد السلام هنو وزيراً للثقافة.

- محمد أحمد عبداللطيف رمضان سعد وزيراً للتربية والتعليم والتعليم الفني.

- كريم إبراهيم علي بدوي وزيراً للبترول والثروة المعدنية.

قائمة نواب الوزراء الجدد

- رأفت عبد العزيز فهمي هندي نائباً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- غادة لبيب مصطفى عبدالغني نائباً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- بكر محمد عبدالوهاب البيومي نائباً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- منتصر مناع ميهوب جاد الحق نائباً لوزير الطيران المدني.

- مصطفى إبراهيم علي الصياد نائباً لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

- الدكتور سيد إسماعيل علي أحمد نائباً لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

- الدكتور أحمد محمد ضاهر حسين نائباً لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أيمن محمد بهاء الدين البصال نائباً لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

- عبلة أحمد علي الألفي نائباً لوزير الصحة والسكان.

- محمد محمود ناصر الطيب نائباً لوزير الصحة والسكان.

- عمرو محمد قنديل شمس الدين نائباً لوزير الصحة والسكان.

- شريف محمد فتحي الكيلاني نائباً لوزير المالية.

- ياسر سمير صبحي كامل نائباً لوزير المالية.

- أبو بكر محمد حفني محمود نائباً لوزير الخارجية والهجرة.

- نبيل رياض حبشي غطاس نائباً لوزير الخارجية والهجرة.

- حسام الدين محمد صلاح عثمان نائباً لوزير التعليم العالي والبحث العلمي.

- صباح محمد عبداللطيف مشالي نائباً لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

- نهاد شاهين علي شاهين نائباً لوزير النقل.

- ماجد محمد عبدالحميد متولي نائباً لوزير النقل.

- وجدي شحات عبدالحكيم رضوان نائباً لوزير النقل.

- مارجريت صاروفيم مينا يوسف نائباً لوزير التضامن الاجتماعي.

- وليد حسين أبو المجد علي نائباً لوزير التموين والتجارة الداخلية.

- يمنى أسامة فريد البحار نائباً لوزير السياحة والآثار.

قائمة المحافظين الجدد

اللواء خالد شعيب محمود حسين محافظاً لمطروح.

اللواء محمد سالمان موسى الزملوط محافظاً للوادي الجديد.

إبراهيم أحمد إبراهيم شهاوي أبو لمون محافظاً للمنوفية.

عمرو محمد حنفي محمود محافظاً للبحر الأحمر.

أحمد عبدالله الحسين محمد الأنصاري محافظاً للفيوم.

محمد هانئ جمال الدين غنيم محافظاً لبني سويف.

الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظاً للإسكندرية

اللواء أركان حرب خالد مجاور محمد مجاور محافظاً لشمال سيناء.

اللواء أشرف محمد إبراهيم الجندي محافظاً للغربية.

اللواء طارق مرزوق محمد عبد المغني محافظاً للدقهلية

إبراهيم صابر خليل خليل رواش محافظاً للقاهرة.

اللواء عبد الفتاح محمد نور الدين مصطفى سراج محافظاً لسوهاج.

عبدالمطلب ممدوح محمد عمارة محافظاً للأقصر.

اللواء هشام أحمد أبو النصر أحمد شرف محافظاً لأسيوط.

اللواء طيار أكرم محمد جلال محمد محافظاً للإسماعيلية.

اللواء علاء إبراهيم عبد المعطي أحمد محافظاً لكفر الشيخ.

اللواء مهندس خالد مبارك حسين بكري محافظاً لجنوب سيناء.

اللواء أركان حرب إسماعيل محمد كمال إسماعيل محافظاً لأسوان.

حازم محمد حسن الأشموني محافظاً للشرقية.

خالد محمود عبدالحليم عبدالعال محافظاً لقنا.

اللواء أركان حرب محب حبشي خليل حبشي محافظاً لبورسعيد.

اللواء أركان حرب طارق حامد محمد الشاذلي محافظاً للسويس.

عادل سعيد إبراهيم النجار محافظاً للجيزة.

اللواء عماد أحمد محمود كدواني محافظاً للمنيا.

أيمن محمد إبراهيم عطية محافظاً للقليوبية.

أيمن محمد رشاد الشهابي محافظاً لدمياط.

جاكلين عازر عبد الحليم عازر محافظاً للبحيرة.

قائمة نواب المحافظين

حسام الدين فوزي أبو سيف نائباً لمحافظ القاهرة.

إبراهيم عبد الهادي ياسين نائباً لمحافظ القاهرة.

أشرف محمد سيد منصور نائباً لمحافظ القاهرة.

منى محمد رضا البطراوي نائباً لمحافظ القاهرة.

إبراهيم ناجي عبدالفتاح الشهابي نائباً لمحافظ الجيزة.

هند محمد أحمد عبدالحليم نائباً لمحافظ الجيزة.

إيمان عمر ريان عبد العزيز نائباً لمحافظ القليوبية.

محمد محمود إبراهيم أبو زيد نائباً لمحافظ المنيا.

بلال السعيد عبد الحفيظ حبش نائباً لمحافظ بني سويف.

حازم عمر أحمد عمر نائباً لمحافظ قنا.

عمرو مجدي مصطفى البشبيشي نائباً لمحافظ كفر الشيخ.

محمد إبراهيم لطفي موسة نائباً لمحافظ المنوفية.

أحمد عصام الدين أحمد موسى نائباً لمحافظ الإسماعيلية.

عمرو عثمان محمد نعمان نائباً لمحافظ بورسعيد.

عبد الله رمضان توفيق مصطفى نائباً لمحافظ السويس.

أحمد محمود عبدالمعطي حسين نائباً لمحافظ الشرقية.

لبنى عبدالعزيز حبيب السيد نائباً لمحافظ الشرقية.

ايناس سمير محمد حافظ نائباً لمحافظ جنوب سيناء.

حنان مجدي نور الدين محمد نائباً لمحافظ الوادي الجديد.

أميرة صلاح عبدالحكيم زينة نائباً لمحافظ الإسكندرية.

حازم محمد جودة الديب نائباً لمحافظ البحيرة.

محمد سامي صادق التوني نائباً لمحافظ الفيوم.

مينا عماد ثابت حنا نائباً لمحافظ أسيوط.

محمد عبد الهادي عبدالرحيم نائباً لمحافظ سوهاج.

هشام أحمد أبو زيد عبداللاه نائباً لمحافظ الأقصر.

أحمد أنور عطية العدل نائباً لمحافظ الدقهلية.

شيماء محمد الصديق محمد نائباً لمحافظ دمياط.

محمود محمد عبدالغني عيسى نائباً لمحافظ الغربية.

عاصم عبدالغفار حامد سعدون نائباً لمحافظ شمال سيناء.

إسلام السيد رجب عبدالحميد نائباً لمحافظ مطروح.

عمرو حلمي حسان لاشين نائباً لمحافظ أسوان.

ماجدة حنا بباوي حنا نائباً لمحافظ البحر الأحمر.