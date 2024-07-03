10 خطوات ذهبية لإنجاز معاملاتك في بنك مصر بضغطة زر.. تعرف عليها

يهدف تطبيق «BM Online» إلى تحسين تجربة المستخدم وتسهيل الوصول إلى الخدمات البنكية في أي وقت، فيما يعد التسجيل الذاتي في التطبيق خطوة مهمة لتحقيق الاستفادة القصوى من خدمات البنك الرقمية، مما يمنح العملاء القدرة على مراقبة حساباتهم وتنفيذ المعاملات بشكل فوري وآمن، كل ذلك بضغطة زر واحدة.

خطوات التسجيل في تطبيق «BM Online»

تقدم «الوطن» من خلال السطور التالية خطوات التسجيل الذاتي في تطبيق الموبايل البنكي «BM Online» في بنك مصر، وفقًا لما أعلن عنه موقع بنك مصر الرسمي عبر الإنترنت، والتي جاءت كالتالي:

1. تحميل تطبيق الموبايل البنكي من متجر «Google Play» أو «Apple App Store».

2. بمجرد فتح التطبيق، اختر «سجل الآن».

3. أدخل رقمك القومي المكون من 14 رقمًا، أو رقم جواز السفر، ثم اضغط «متابعة».

4. ستُطلب منك إدخال رقم بطاقة بنك مصر المكون من 16 رقمًا، ثم اضغط «تسجيل».

5. لتأكيد بياناتك، أدخل تاريخ انتهاء البطاقة والرقم السري الخاص ببطاقتك (PIN code) المكون من 4 أرقام.

6. سيصلك رمز تحقق مؤقت (OTP) على هاتفك المحمول.

7. أدخل رمز التحقق الذي وصلك في رسالة على هاتفك، ثم اضغط «متابعة».

8. للاطلاع على الشروط والأحكام، اضغط «نعم» أو «أوافق».

9. أنشئ اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة بك.

10. أخيرًا، اضغط «سجل الدخول الآن» للدخول إلى حسابك.

هذه الخطوات ستساعدك على تسجيل الدخول بسهولة وأمان، في تطبيق الموبايل البنكي لبنك مصر.