«مش هيبقى موت وخراب ديار».. وصية نجار إنجليزي تحول جنازته لفقرة كوميدية

دائمًا ما تكون لحظات الموت قاسية مؤلمة، وأثقلها وأشدها حزنًا هي لحظة تشييع جثمان الميت إلى مدفنه حيث مثواه الأخير، وكلما كانت درجة القرابة بهذا المتوفى كبيرة، زادت شدة الحزن والتأثر، إلا أن ما حدث في بلدة جلوسيسترشاير بإنجلترا كان عكس ذلك؛ إذ تبنى شاب عشريني بعض التصرفات خلال تشييع جثمان والده تسببت في إضحاك جميع المشيعين، والغريب أن الشاب فعل هذه التصرفات تلبية لرغبة والده قبل وفاته.. فماذا فعل الابن؟ وماذا تمنى الأب قبل وفاته وتسبب في إضحاك مشيعي جثمانه بهذه الطريقة؟

رغبة الأب عند وفاته

يمكن تفهُّم رغبة الأب وطلبه من ابنه قبل وفاته، من خلال معرفة الثقافة السائدة وسط كثيرين من سكان هذه المناطق، وهي شراء توابيت غالية الثمن لوضع جثامينهم بها أو جثامين أقربائهم خلال الجنازة، وعلى الرغم من كون الميت لن يفرق معه عما إذا شيُِع جثمانه في تابوتٍ متوسط أو غالي الثمن أو حتى رخيص، فإن أبناء هذه الثقافة ربما يعتبرونها دليلًا على الثراء أو من باب تكريم الميت، وبعيدًا عن الأسباب الحقيقية وراء مثل هذه الممارسات وعما إذا كانت صحيحة أو خاطئة، فإن الأب الستيني تمرد وثار على كل ذلك، وأكد على نجله بأنه عند وفاته لا ينفق مالًا كثيرًا في شراء تابوتًا له، وإنما يصنع واحدًا بسيطًا من ألواح السقالات، وهي مجال عمله، وألا ينظم له جنازة مُكلفة.

انصاع الابن «تشارلي» لرغبة والده كلايف داودسويل، صاحب الـ63 عامًا، وبالفعل عند وفاة الأب بعد فترة قصيرة من هذا الاتفاق متأثرًا بانتفاخ الرئة، جمع الابن التابوت من ألواح السقالات وبطّنه من الداخل بقطعة قماش بسيطة، كما حرص على وضع أسهم «هذا الاتجاه للأعلى» في اتجاه خاطئ عن قصد؛ في إشارة منه إلى روح الدعابة التي تمتع بها والده طوال حياته، وخلال التشييع، وضع التابوت على الجزء الخلفي من شاحنته مكتملًا بغطاء مشمع والسلم على متنها، ما تسبب في هروب ابتسامات دامعة من مشيعي الجثمان في كنيسة المسيح في ستراود، جلوسيسترشاير بإنجلترا، حسب صحيفة «metro».

تحقيق أمنية الأب جلال تشييع جثمانه

وتحدث الابن «تشارلي» عن هذه الجنازة التي اعتبرها كثيرون «فريدة» من نوعها، موضحًا أنها كلفته 150 جنيهًا إسترلينيًا فقط، في حين أن التابوت النموذجي الذي يشتريه أناس آخرون يُكلف آلاف الجنيهات الاسترلينية: «لقد كان فريدًا من نوعه، وكان يناسبه تمامًا.. لقد طلب مني والدي قبل وفاته أن اصنع تابوته من ألواح السقالات وكان سعيدًا للأمر بقوة لذلك أردت تحقيق رغبته بعد وفاته، وقد تعمدت وضع الأسهم رأسًا على عقب عمدًا لجعل الأمر أكثر مرحًا».

كما أوضح الشاب أن هذا التابوت غير التقليدي الذي شيع فيه جثمان والده، والغطاء المشمع تسببا في رسم البسمة على وجوه مشيعي الجثمان، وساعدا في أن يكون اليوم الحزين «أكثر متعة»: «لم تكن جنازة حزينة؛ إذ كان الجميع منزعجين حقًا، وكان الجميع يضحكون، لقد كان إرسالًا جيدًا»، حسب «تشارلي»، الذي أكد أنه بعد رؤية جنازة والده، أصبح يريد أن تُنظم جنازته بهذه الطريقة.

«الابن»: أريد أن أُدفن بهذه الطريقة

ونشر «تشارلي» مقطع فيديو له عبر حسابه الشخصي على موقع «تيك توك»، شرح فيه ما تم خلال جنازة والده، قائلًا: «لقد وفرت الكثير من المال أيضًا، وهو ما كان بمثابة مكافأة، لم يكن والدي يريد منا أن ندفع الكثير من المال على الإطلاق، لقد أراد أسهل طريقة ممكنة، وأقلها تكلفة. يمكنك أن تنفق الآلاف من أجل التابوت، إنه أمر مثير للسخرية، خاصة في ظل أزمة غلاء المعيشة، أريد أن أُدفن بهذه الطريقة، ولا أريد أن تضطر عائلتي إلى إنفاق كل هذه الأموال».