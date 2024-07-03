بنك القاهرة يرفع حدود البطاقات الائتمانية على المشتريات الدولية حتى 50%

خفض بنك القاهرة عمولة استخدام البطاقات الائتمانية في التعاملات بالعملات الأجنبية، إلى 5% بدلًا من 10%، لتحفيز العملاء على زيادة استخدام بطاقاتهم الائتمانية في عمليات الشراء خارج البلاد.

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية تفاصيل إعلان بنك القاهرة عن رفع الحدود القصوى للمشتريات الدولية بنسبة 50% لجميع أنواع البطاقات الائتمانية، وفقًا لما أعلن عنه موقع بنك القاهرة عبر الإنترنت

تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية بنك القاهرة المستمرة؛ لتلبية احتياجات عملائه المتنوعة، وتطوير خدماته ومنتجاته باستمرار.

رفع الحدود القصوى للمشتريات الدولية حتى 50%

وأعلن البنك عن رفع الحدود القصوى للمشتريات الدولية بنسبة تصل إلى 50% لجميع أنواع البطاقات الائتمانية، ويصل الحد الأقصى للمشتريات بالعملات الأجنبية إلى 280 ألف جنيه لفئة «وورلد إيليت»، مما يمنح العملاء مرونة أكبر في الإنفاق في أثناء سفرهم.