«حياة كريمة» تتكفل بتجهيز ابنة بائع بطاطا بعد وفاة نجله الأكبر

يجر عربة البطاطا الثقيلة، ويتجول بها في شوارع الدقي بمحافظة الجيزة ليلًا ونهارًا، حتى يؤمن قوت يومه، ومبلغًا بسيطًا يرسله إلى أسرته، التي تعيش في محافظة سوهاج، حتى تسنح له الفرصة برؤيتهم، مرة كل 6 أشهر، حتى قررت مؤسسة حياة كريمة مساعدته في تجهيز ابنته، لتخفف من أعبائه.

عاطف محمود، 56 عامًا، من سوهاج يسكن في الدقي وهو من الصعيد، يذهب إلى أبنائه كل 6 أشهر، وقد تطول المدة إلى سنة كاملة، إذ قرر العمل ليلًا ونهارًا للإنفاق على أبنائه، الذين يتعلمون بالمراحل التعليمية المختلفة، ويحتاجون إلى مصروفات دراسية، بحسب حديثه لـ«الوطن»: «ممكن أشتغل ليل ونهار عشان أصرف على عيالي، باخد 100 أو 200 أو 300 جنيه في اليوم».

«حياة كريمة» تساعد بائع بطاطا

توفي أكبر أبناء «عاطف»، ليترك في قلبه جرحًا، لا يمحوه الزمن، خاصة أنه رزق به بعد 18 عامًا، بالإضافة إلى مرض زوجته، ومن هنا قررت مؤسسة حياة كريمة تجهيز ابنته فأخذوا بائع البطاطا إلى محلات الأجهزة الكهربائية واشتروا جميع الأجهزة لها حتى تكون مكافأة له.