تنسيق الثانوية والتعليم الفني والتكنولوجي بمطروح والعلمين.. الحد الأدنى

أعلنت محافظة مرسى مطروح تنسيق القبول بالمرحلة الثاثوية والتعليم الفني للعام الدراسي الجديد 2024- 2025 المرحلة الأولى، بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وذلك بعد اعتمادها من قِبل المحافظ وفقا للأماكن المتاحة بالمدارس لعدم تكدس الطلاب بالفصول.

الحد الأدنى للالتحاق بالثانوي العام

وبالنسبة لتنسيق الثانوية العامة يأتي الحد الأدنى للالتحاق بالمدارس على النحو التالي:

إدارة مرسى مطروح التعليمية: 223 درجة.

إدارة البنجر: 221 درجة.

إدارة الحمام: 213 درجة.

إدارة العلمين: 195درجة.

إدارة النجيلة: 174درجة.

إدارة برانى: 189درجة.

إدارة سيوة: 211 درجة.

إدارة الضبعة: 200 درجة.

إدارة السلوم: 156 درجة.

الحد الأدنى للقبول بالتعليم الزراعي

- مدرسة مطروح الزراعية بمجموع 218 درجة، بعد اجتياز الاختبار الإليكتروني والمقابلة الشخصية ووفقا للمجموع الكلي الأعلى.

- مدرسة الخلفاء الراشدين الزراعية بإدارة البنجر التعليمية بمجموع 160 درجة، ويقتصر القبول على الطلاب الحاصلين على الاعدادية من قطاع البنجر فقط، نظرا لارتفاع كثافة الطلاب بالقطاع.

- مدرسة فوكه الثانوية الزراعية بإدارة الضبعة، بمجموع 143 درجة.

- مدرسة سيوة الزراعية بمجموع 140 درجة ويُقبل الطلاب الحاصلين على الاعدادية من إدارة سيوة.

- مدرسة براني الزراعية بمجموع: 175 درجة، والقبول بعد اجتياز الاختبار الإلكتروني والمقابلة الشخصية وفقا للمجموع الكلي الأعلى.

الأحد الأدني للقبول بالتعليم الصناعي

وبالنسبة لتنسيق التعليم الزراعي يأتي الحد الأدنى للالتحاق بالمدارس على النحو التالي:

- مدرسة مطروح الصناعية بنين بالكيلو 2: 210 درجة لفصل البترول و180 درجة للبنين وللحاصلين على الإعدادية من إداراتى مطروح والنجيلة و120 درجة للحاصلين على الاعدادية المهنية.

- مدرسة مطروح الصناعية بنات: 170 درجة وقبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية من إدارات مطروح والنجيلة وبراني.

- مدرسة مطروح الزخرفية المعمارية الكيلو7: 150 درجة وتقبل الطلاب الحاصلين على الإعدادية من إدارة مطروح.

- مدرسة النجيلة البحرية «فصول ملحقة»: 150 درجة وتقبل الطلاب الحاصلين على الإعدادية من إدارة النجيلة فقط.

- مدرسة براني الصناعية بنين: 155 درجة للطلاب الحاصلين على الإعدادية من إدارة براني.

- مدرسة سيوة الصناعية: 165 درجة للحاصلين على الإعدادية من سيوة.

- مدرسة الضبعة الصناعية بنين: 160 درجة، والضبعة الصناعية بنات: 160 درجة للطلاب الحاصلين على الإعدادية من الضبعة.

- الفصول الملحقة بتل العيس مدينة العلمين: 150 درجة، والفصول الملحقة بمدرسة معاذ بن جبل 142 درجة، وتقبل الطلاب الحاصلين على الإعدادية من قطاع العلمين فقط.

- الفصول الملحقة بمدرسة عثمان بن عفان بإدارة الحمام: الحد الأدنى للبنين 180درجة وللبنات: 190 درجة، وتقبل الطلاب الحاصلين على الإعدادية من إدارة الحمام وقطاع البنجر.

الحد الأدنى التعليم التجاري والفندقي

- مدرسة مطروح الفندقية المشتركة: 160 درجة للبنين، و150 درجة البنات.

- مدرسة مطروح التجارية بنات: 170درجة.

- مدرسة مطروح التجارية بنين: 148درجة.

- مدرسة الضبعة التجارية بنات: 140 درجة.

- مدرسة الضبعة التجاري بنين: 145درجة.

- مدرسة الحمام التجارية بنات: 165 درجة.

- مدرسة الحمام التجارية بنين: 145 درجة.

- مدرسة براني التجارية المشتركة: 145 درجة، وتقبل الطلاب الحاصلين على الاعدادية من إداراتي براني والنجيلة.

- مدرسة السلوم التجارية المشتركة: 140 درجة.

- مدرسة سيوة التجارية: 145 درجة.

التعليم المزدوج والمدارس التكنولوجية

التعليم المزدوج والمدرسة الثانوية التكنولوجية التطبيقية بالعلمين بمجموع 230 درجة وكذلك المدرسة الفنية للطاقة النووية بالضبعة بمجموع 260 درجة، مع إجراء الاختبار وشروط القبول وفقا للشروط والضوابط التى وضعتها وزارة التربية والتعليم.