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ننشر الصورة الرسمية للفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلّحة

كتب:

محمد مجدي
10:57 م | الأربعاء 03 يوليو 2024
الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة

الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة

تنشر «الوطن» الصورة الرسمية للفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلّحة، الذي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قرارًا بتكليفه بالمنصب الجديد.

وتدرج الفريق أحمد خليفة في جميع الوظائف القيادية بسلاح المدفعية حتى عُين مساعدًا لمدير المدفعية، ثم مديرًا لمعهد المدفعية، ثم مديرًا لإدارة الشؤون المعنوية، ثم رئيسًا لهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، ثم رئيسًا لهيئة عمليات القوات المسلّحة، ثم أمينًا عامًا لوزارة الدفاع.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.