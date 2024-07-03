ننشر الصورة الرسمية للفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلّحة

تنشر «الوطن» الصورة الرسمية للفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلّحة، الذي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قرارًا بتكليفه بالمنصب الجديد.

وتدرج الفريق أحمد خليفة في جميع الوظائف القيادية بسلاح المدفعية حتى عُين مساعدًا لمدير المدفعية، ثم مديرًا لمعهد المدفعية، ثم مديرًا لإدارة الشؤون المعنوية، ثم رئيسًا لهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، ثم رئيسًا لهيئة عمليات القوات المسلّحة، ثم أمينًا عامًا لوزارة الدفاع.