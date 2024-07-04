تسليم الملفات يبدأ 28 يوليو.. اعرف تعليمات التقديم للصف الأول الثانوي

أعلنت عدد من مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء استلام ملفات الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2024 - 2025، اعتبارًا من 28 يوليو الجاري، حسب جدول شرائح المجموع المعلن عنها في كل مديرية، منوهة بأن موعد استلام الملفات يبدأ من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ولن يتم استلام أي ملف قبل هذا الموعد أو بعده مهما كانت الأسباب.

شروط التقديم في الصف الأول الثانوي

وحددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، التعليمات الخاصة بتقديم الملفات لطلاب الصف الأول الثانوي، بمدارس الثانوية العامة، وجاءت كالتالي:

- يسجل ولي الأمر البيانات بنفسه وبخط واضح، وعليه تدوين اسم الطالب كاملًا والعنوان بدقة وأرقام التليفونات وكل بيانات الملف.

- في حالة وجود ولاية تعليمية لأحد الأبوين ترفق صورة منها داخل الملف.

- الطالب الذي يعاني مرضا مزمنا، يُقدم ولي الأمر تقريرا معتمدا بذلك.

- الطلاب الموهوبون، والحاصلون على مراكز في مجال موهبتهم يتقدمون للمدرسة بما يثبت ذلك.

- لا يقبل الملف في حالة عدم استيفاء المستندات كاملة.

- على ولي الأمر الالتزام باللغة الثانية التي يختارها الطالب، وذلك لصعوبة تغييرها.

- يحتفظ ولي الأمر بصورة من المستندات المقدمة للمدرسة.

- لا تقوم المدرسة باستخراج أي مستند تم تسليمه إليها أو صورة منه لأي سبب.