«عائلة سياسية».. محطات في حياة هالة السعيد مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية

لم يتقلد منصب مستشار الرئيس من السيدات غير أسماء قليلة، تضمنت سكينة فؤاد، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المرأة، فايزة أبو النجا، مستشار الرئيس للأمن القومي؛ وآخرهن الدكتورة هالة السعيد التي تقلدت مؤخرًا منصب مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية.

وُلدت هالة السعيد في عائلة سياسية اقتصادية، جدها لوالدتها كان وزيرًا للتموين في وزارة فؤاد سراج الدين، ووالدها المهندس حلمي السعيد وزير الكهرباء والسد العالي الأسبق، وإلى جانب تاريخ العائلة وعدم التفكير في توليها مناصب وزارية، سارت الأمور كما لم تتوقع، وأهلتها للترقي لمنصب مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية، فما هي أبرز المحطات في حياة «السعيد» بحسب تصريحات تلفزيونية سابقة؟

محطات في حياة الدكتورة هالة السعيد

عبر لقاء تلفزيوني سابق مع الإعلامية منى الشاذلي، تحدثت الدكتورة هالة السعيد عن بدايتها وأبرز المحطات في حياتها، قائلة: «ماكنش في ذهن العائلة إنّ حد يبقى وزير خصوصًا إنّ جدي لوالدتي كان وزير التموين في عهد فؤاد سراج الدين، واتعودنا على العمل والخدمة العامة».

في السنوات الأولى من عمرها، شغل والدها منصب مدير مكتب الرئيس عبد الناصر، لذا؛ تمكنت من حضور فعاليات مختلفة معه: «كان في صورة قديمة ليا مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ووالدي وقتها كان ماسك مدير مكتبه، وكانت مناسبتها أنه ضيف في كتب كتاب عمتي، والصورة دي مهمة جدًا ومحتفظه بيها، بعدها حضرت أحد الأفراح الوزارية وقابلته تاني».

دور الأب في حياة هالة السعيد

وعبرت الدكتورة هالة السعيد عن سعادتها بإنجازات والدها قائلة :«اتولدت لقيته أسس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهو أحد الأجهزة اللي أنا شغالة عليها دلوقتي، ودا شيء يمنحني قدرا من السعادة والإنتماء، لما دخلت إعدادي أصبح وزيرًا للكهرباء والسد العالي».

تفوقت «السعيد» في حياتها الدراسية حتى التحقت بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية، ومع الوقت رشحتها الكلية لتصبح أول عميد منتخبة بعد 2011، وشهدت نجاحا كبيرا خلال عمادتها للكلية: «كانت تجربة ثرية بعتز بيها جدا، قبلها خدمت مع البنك المركزي بعد انتدابي هناك، على 2011 تم تغيير نظام العمداء إلى انتخابهم، زمايلي وأساتذتي قالوا لي رشحي نفسك ودا عملي قدر كبير من السعادة وكانت رغبة والدي قبل ما يتوفى، قولت له لا أنا مبسوطة والمعهد زي الكلية، سبت المعهد وبمساندة الزملاء والأستاذة حطيت برنامج وبدأت اشتغل عليه، وكانت فترة ثرية جدًا».