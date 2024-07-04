منصة WATCH IT تزيح الستار عن الحلقة الأخيرة من الفيلم الوثائقي أم الدنيا 2

طرحت منصة WATCH IT في الساعات القليلة الماضية، الحلقة التاسعة والعاشرة من الفيلم الوثائقي أم الدنيا 2، والتي تعد الحلقات الأخيرة من الجزء الثاني، ويتناول رحلة دخول العائلة المقدسة إلي مصر، وهما بعنوان «قطر الندي، أحفاد فاطمة».

تفاصيل الفيلم الوثائقي أم الدنيا 2

ويدور أحداث الفيلم الوثائقي أم الدنيا 2، حول تجربة درامية لأول ألف عام في التاريخ الميلادي المصري، ومدي تأثير الجالية اليهودية على المجتمع المصري في ذلك التوقيت وصولا للديانة المسيحية، التي شهدت انقسام وانهيار الإمبراطوية الرومانية والبيزنطية حتى دخول العرب إلي مصر، مرورًا بأول 3 خلافات إسلامية.

أبطال الفيلم الوثائقي أم الدنيا 2

الفيلم الوثائقي أم الدنيا 2 من بطولة سوسن بدر، وعدد كبير من الفنانين الشباب من مسرح الكنسية فى أولي تجاربهم التمثيلية، ومن إخراج وتأليف محمود رشاد.