تفاصيل أول يوم عمل لمحافظ قنا الجديد.. اكتشف مخالفة قبل الوصول لمكتبه

بدأ الدكتور خالد عبدالحليم عبدالعليم مهام عمله اليوم، كمحافظ قنا الجديد خلفًا للواء أشرف الداودي، بعد حلفه اليمين الدستورية أمس، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخلال توجهه إلى ديوان عام المحافظة، شاهد حالة تعد على الأراضي الزراعية في قرية كرم عمران، وأمر بإزالتها على الفور، مؤكدًا وضع ضوابط صارمة لمنع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

مواصلة العمل على تنمية المحافظة

وعقب وصوله إلى ديوان عام المحافظة، عقد محافظ قنا الجديد لقاءً مع من الصحفيين والإعلاميين، مؤكدًا مواصلة العمل على تنمية المحافظة في كل المجالات، وأنه قريب جدًا من الأهالي وأنه تعامل معهم من خلال عمله في برنامج تنمية الصعيد، مشيرًا إلى تلقيه اتصالات من 3 محافظين سابقين لقنا وهم اللواء أشرف الداودي، اللواء عادل لبيب واللواء عبدالحميد الهجان، وأنهم قدموا له الدعم والمشورة لتنفيذ المشروعات التنموية في أسرع وقت.

سرعة إنجاز المشروعات الخدمية

وأشار «عبدالعليم» إلى أنه عقد عدة اجتماعات مع المسؤولين لوضع الخطط المستقبلية لبدء العمل بها، وأنه مكلف من القيادة السياسية بسرعة إنجاز المشروعات الخدمية والعمل على إزالة كل العوائق وتوفير الموارد اللازمة لها بشكل عاجل، كما أنه سوف يستكمل كل مشروعات حياة كريمة والعمل على افتتاحها، فضلا عن توفير فرص العمل للشباب المحافظة.