لجميع الفئات.. «الإسكان» تطرح أكثر من 45 ألف شقة بنظامي الإيجار والتمليك

علمت «الوطن» من مصادر مطلعة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أن الطرح الجديد لوحدات الإسكان سيشمل 45 ألفا و504 شقق ضمن مشروع «سكن لكل المصريين 5» لمحدودي الدخول، و3120 شقة بمحور «سكن مصر» لمتوسطي الدخل، و1000 وحدة سكنية جديدة بنظام الإيجار التمليكي، لمنخفضي الدخول، وهذا بخلاف وحدات الإعلان الـ18 للإسكان الاجتماعي بمدن «أكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، والعاشر من رمضان 15 مايو، والعبور الجديدة، وبدر، وحدائق العاصمة، ودمياط الجديدة، والمنصورة الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والمنيا الجديدة، وبني سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة، وقنا الجديدة، وأسوان الجديدة».

وعن موعد إعلان الطرح الجديد، أكدت المصادر أنه جار الإعداد له خلال الأيام المقبلة، وأن مشروع سكن لكل المصريين بالتجمع الثالث في القاهرة الجديدة يشمل تنفيذ عدد 222 عمارة سكنية بشكل جديد عدد 5328 وحدات سكنية بمساحات تبدأ من 90 مترا، وتصل إلى 120 مترا، وأن نسبة إنجازها بلغ نحو 85%، بجانب تنفيذ أعمال المرافق والطرق وتنسيق الموقع.

ويقام مشروع «سكن لكل المصريين» بمدينة السادس من أكتوبر، على مساحة 96 فدانا عند تقاطع محور البوليفارد مع الطريق الدائري الأوسطي، ويقع أمام الإسكان المميز بمدينة 6 أكتوبر مباشرة.

تفاصيل الطرح الجديد لوحدات الإسكان الاجتماعي

ويتكون المشروع من عدد 85 عمارة سكنية بشكل جديد، عبارة عن أرضي وخمس طوابق، كل طابق به 4 وحدات سكنية بواقع 2040 وحدة كاملة التشطيب، وبمساحات تبدأ من 120 مترا وتصل إلى 150 مترا، وجرى الانتهاء من تنفيذ أكثر من 90% من أعماله، على أن يجرى تنفيذ منطقة خدمات متكاملة داخل المشروع لخدمة السكان من أسواق، محال تجارية، مولات تجارية، حضانات، وأنشطة ترفيهية، لتوفير سبل الراحة للسكان وتلبية احتياجاتهم.

90 ألف وحدة سكنية

ويضم مشروع سكن لكل المصريين بمدينة رشيد الجديدة 4 عمارات سكنيه، وأكتوبر الجديدة 90 ألف وحدة سكنية، والعاشر من رمضان 109 عمارة، وقنا الجديدة 700 وحدة سكنية، والمنيا الجديدة 32 عمارة سكنية، وأسيوط الجديدة 216 وحدة، وسوهاج الجديدة 1356 وحدة سكنية، والسويس الجديدة 2064 وحدة سكنية، وحدائق العاصمة 100 وحدة سكنية، وفي بني سويف جار تنفيذ 187 عمارة سكنية جديدة ضمن مشروع سكن لكل المصريين.

وتنقسم الوحدات السكنية بجميع مشروعات سكن لكل المصريين وسكن مصر إلى 3 غرف وحمام ومطبخ وغرفة منشر، كما تتمتع جميع العمارات بنفس المشروعات بتركيب أسانسير.