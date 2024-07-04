شروط الالتحاق بمعهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا بـ6 أكتوبر

حدد معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا بـ6 أكتوبر، المُعتمد من قِبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شروط الالتحاق بالعام الدراسي الجديد، موضحة أن وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لشئون المعاهد في نهاية كل عام جامعي يحدد عدد الطلاب الذين يقبلون في المعهد في ضوء احتياجاته في العام الجامعي التالي.

وأوضحت إدارة المعهد بموقعها الإلكتروني، أنه يقبل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة شعبة الرياضيات أو الثانوية الأزهرية أو الثانوية الصناعية نظام 3 – 5 سنوات والمعاهد الفنية وعلى الشهادات المعادلة ونظام قبولهم.

شروط قيد الطالب بالمعهد

- أن يكون حاصلًا على شهادة من الشهادات المذكورة.

- أن يكون متفرغا للدراسة تفرغا كاملا خلال سنوات الدراسة.

- أن يثبت الكشف الطبي خلوه من الأمراض المعدية وصلاحيته لمتابعة الدراسة وفقا للقواعد التي يحددها المجلس الأعلى لشئون المعاهد.

- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

شُعب معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا

- شعبة هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربية.

- شعبة هندسة القوى الكهربائية والتحكم.

- شعبة هندسة الميكاترونيات.

- شعبة الهندسة المدنية.

- شعبة الهندسة المعمارية.

مدة الدراسة

ونوهت إدارة المعهد إلى أنَّ مدة الدراسة 5 سنوات دراسة يمنح من يجتازها بنجاح درجة البكالوريوس في إحدى التخصصات وتعتمد شهادة البكالوريوس من وزير التعليم العالي.