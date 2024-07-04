تكريم نادية مصطفي في مهرجان الزمن الجميل بلبنان.. وابنتها تغني «ست الحبايب»

عبرت الفنانة نادية مصطفي عن سعادتها الكبيرة بتكريمها لأول مرة في لبنان، وذلك من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع «فيسبوك».

لأول مرة تكريم نادية مصطفي فى لبنان

وكتبت الفنانة نادية مصطفي: «من دواعي سروري وفخري بإني أُكرم لأول مرة في لبنان في مهرجان الزمن الجميل، الاسم في حد ذاته فخم، وإني أكون من ضمن النجوم المكرمين من كل أنحاء الوطن العربي والذين أثروا الحياة الفنية بأعمال شكلت وجدان هذا الجيل والأجيال القادمة».

وتابعت نادية مصطفي: «شكرا لكل المسؤولين عن إنجاح هذا المهرجان وشكر خاص جداً للدكتور هيراتش الغالي والراقي، المحب لوطنه لبنان الجميل الغالي، ليس فقط لدعوته لى والتى أسعدتنى جداً ولكن لأنه نموذج قدوة فى حب بلده لبنان وإصراره على إقامة الحفل الفخم والضخم فى تلك الظروف والأخبار المرعبة المتداولة، حفظ الله لبنان ومصر وسائر بلادنا العربية».

نادية مصطفى تشكر المهرجان لدعوته ابنتها

كما وجهت نادية مصطفي الشكر للقائمين على المهرجان على دعوة ابنتها همسة فقالت: «وأشكره على مفاجأته لي بدعوة بنتي همسة أركان وغنائها لى ست الحبايب أدعو الله له بالصحة وبالتوفيق دائماً كما أدعو الله أن يكثر من أمثاله فى كل بلادنا العربيه وكلمات الشكر لا تكفى ولا توصف مشاعري للغالي المبدع هاني البحيري فله الفضل دائما فى طلتى والتى حازت إعجاب الجميع الحمد لله».