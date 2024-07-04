ضبط مكتب إنتاج فني دون ترخيص في الجيزة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، إنشاء مالك شركة لمكتب إنتاج فني وإدارته دون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة في الجيزة، واستغلاله في تصوير وإنتاج مقاطع فيديو «دون تصريح»، مستخدمًا معدات تصوير وأجهزة مُحمل عليها مصنفات سمعية وبصرية دون ترخيص، والترويج لنشاطه عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف مقر المكتب المُشار إليه، وأمكن ضبط المدير المسؤول، وتم ضبط استوديو تصوير، وأقر بأنه المدير المسؤول وارتكب المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع صاحب المكتب بقصد تحقيق أرباح مادية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.