رئيس «الغد» يدعو الحكومة للعمل على تحويل مصر لمركز جاذب للاستثمارات

رحب المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد بتصريحات مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في أول اجتماع للحكومة اليوم، مشيدًا بكل ما جاء في كلمة رئيس الحكومة اليوم.

أكّد رئيس حزب الغد، في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ الغد كحزب ليبرالي جديد يدعم أولويات الحكومة الجديدة ويشيد برؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في تحديد متطلبات الوطن وفقًا للظروف الحالية والتحديات الآنية، وتحديد الرئيس التكليفات المطلوبة للحكومة بدراية وبدقة بالغتين، وفي مقدمتها الاتجاه لتعظيم الصادرات وتقليل الواردات والسعي الدؤوب لتضييق الفجوة في الميزان التجاري.

الحكومة الجديدة

وأكد أن حزب الغد يدعم تنمية المشاركة السياسية ودعم المشاركة السياسية وتمكين الأحزاب من أدوارها الطبيعية ودعم شبكة الضمان الاجتماعي، والسهر على مراجعة منظومي الدعم أملا في اقتصارها على مستحقي الدعم وحدهم، كذلك أهمية إعطاء الأولوية لنقص احتياجاتنا الدولارية والعمل على سياسة تركز على تقليص الواردات قدر الإمكان وتشجيع الصادرات قدر الإمكان والتوجه إلى توفير بدائل محلية تغنيها عن الاستيراد بالدولار.

ودعا إلى منح أولوية قصوى لتحويل مصر إلى مركز جاذب للاستثمارات والتدفقات الدولارية، وقف الاقتراض بشكل فوري، استكمال المشاريع القومية التي تدر ربحًا، والتوقف عن مشروعات البنية الأساسية ماعدا ما يدر أموالا لخزانة الدولة، فالصرف الصحي لابد وأن ينظر إليه على كونه مشروعا استثماريا يدير دخلا شهريا للحكومة ولا ننظر له على أنه مشروعا خدميا.

دعم الفلاح المصري

وأكد رئيس الغد أهمية دعم الفلاح المصري وشراء المحاصيل منه بأسعار ترضيه والاهتمام بمشروعات قومية للثروة الحيوانية، مطالبًا الحكومة بتفعيل المهام الأساسية التي حددها رئيس الجمهورية في خطاب تكليفه لرئيس الوزراء وعلى رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي وإعطاء الأولوية للصحة والتعليم، ودفع المشاركة السياسية وتنميتها ومكافحة التطرف وتنمية الوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل وترسيخ المواطنة ودعم السلام المجتمعي، استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، مع توفير مظلات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وجذب الاستثمارات وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق وتطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.