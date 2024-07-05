دعاء دخول المسجد كما ورد عن النبي.. «اللهم افتح لي أبواب رحمتك»

يعتاد المسلمون على ترديد دعاء دخول المسجد لما له من فضل عظيم وثواب كبير، إلا أن البعض قد لا يعلم ماذا يقول عند الدخول إلى المسجد، وهو ما يستعرضه هذا التقرير وفقا لما ورد في الأحاديث النبوية الشريفة.

دعاء دخول المسجد

ورد في دعاء دخول المسجد بعض الأحاديث النبوية، والتي منها ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بالتسليم عليه، ثم ترديد: «الّلهُمّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ»، بينما الخروج من المسجد فأوصى النبي بقول: «الّلهُمّ إِنّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ».

دعاء دخول المسجد في الأحاديث النبوية

في دعاء دخول المسجد، ورد في سنن أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ المَسْجِدَ فَلْيُسَلّمْ عَلَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم، ثُمّ لَيَقُلْ: الّلهُمّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، فإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ: الّلهُمّ إِنّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ».

وهناك صيغة أخرى لدعاء دخول المسجد، إذ روى مسلم عَنْ أبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مَنْ بُيُوتِ اللهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ، كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً».

دعاء دخول المسجد ردده النبي

وقال الألباني عن فَاطِمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ» وَإِذَا خَرَجَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ»، كما ورد عنْ أَبِي أُسَيْدٍ في دعاء دخول المسجد والخروج منه، أنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ:اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ»، رواه مسلم.